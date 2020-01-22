Ayağı yere bastı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu aşamada Türkiye aleyhinde güçlü önlemler alınmasını beklemediğini ve buna yönelik yanılmalar meydana getirmek istemediğini söyledi.

Alithia gazetesi haberine “Anastasiadis Ayağımızı Yere Bastırdı- AB’nin Türkiye Aleyhinde Daha Fazla Sert Önlemler Almasına İlişkin Hayale Kapılmayın- Anastasiadis: Dinamik Önlemler Alınmasını Beklemiyorum” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, dün “Başpiskopos Makarios Vakfına” gidişinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkiye’nin benzeri görülmemiş tutumuna son verilmesinin başarılmasına ilişkin diplomatik ve yasal faaliyetlerini sürdürdüklerini” söyledi.

“Uluslararası hukuk ihlallerinin ne yazık ki sürdüğünü” iddia eden Anastasiadis, “kendilerinin ise bu benzeri görülmemiş tutuma son verilmesinin başarılması için, diplomatik ve yasal faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri çabalarını sürdürdüklerini” söyledi.

“Bugüne kadar ilan edilenlerin caydırıcı olmamasından ötürü, AB tarafından Türkiye aleyhinde daha sert önlemler alınması gerekip gerekmediği” sorusuna karşılık ise Anastasiadis, “Avrupa’nın en azından şimdilik bu tarz önlemler almaya hazır olduğu konusunda yanılsamalar veya bu tarz bir imaj yaratmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Anastasiadis “(Türkiye) Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorsa, uluslararası hukuk kurallarını oluşturan şeylere biraz olsun saygı göstereceği umuduyla, kendilerinin aynı kararlılıkla, her gidişata yönelik girişimlerini ve enerji programlarının uygulanmasını sürdüreceklerini” de savundu.

Eldeki bilgilerin, ileri sürülen Türk meydan okumaları yüzünden, Fransa’ya ait bir firkateynin bölgeye gelişinden söz etmesinden ötürü, Fransa’dan dinamik bir hareket beklenip beklenmediği sorusuna karşılık ise Anastasiadis, “şüphesiz, Fransa, Türkiye’nin faaliyetlerinin yatıştırılması veya bunlara son verilmesi için öncü bir rol oynamaktadır. Fakat başka bir şeyi yorumlamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.