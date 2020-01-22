Ayağı yere bastı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu aşamada Türkiye aleyhinde güçlü önlemler alınmasını beklemediğini ve buna yönelik yanılmalar meydana getirmek istemediğini söyledi.
Alithia gazetesi haberine “Anastasiadis Ayağımızı Yere Bastırdı- AB’nin Türkiye Aleyhinde Daha Fazla Sert Önlemler Almasına İlişkin Hayale Kapılmayın- Anastasiadis: Dinamik Önlemler Alınmasını Beklemiyorum” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdı.
Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, dün “Başpiskopos Makarios Vakfına” gidişinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkiye’nin benzeri görülmemiş tutumuna son verilmesinin başarılmasına ilişkin diplomatik ve yasal faaliyetlerini sürdürdüklerini” söyledi.
“Uluslararası hukuk ihlallerinin ne yazık ki sürdüğünü” iddia eden Anastasiadis, “kendilerinin ise bu benzeri görülmemiş tutuma son verilmesinin başarılması için, diplomatik ve yasal faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri çabalarını sürdürdüklerini” söyledi.
“Bugüne kadar ilan edilenlerin caydırıcı olmamasından ötürü, AB tarafından Türkiye aleyhinde daha sert önlemler alınması gerekip gerekmediği” sorusuna karşılık ise Anastasiadis, “Avrupa’nın en azından şimdilik bu tarz önlemler almaya hazır olduğu konusunda yanılsamalar veya bu tarz bir imaj yaratmak istemiyorum” şeklinde konuştu.
Anastasiadis “(Türkiye) Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorsa, uluslararası hukuk kurallarını oluşturan şeylere biraz olsun saygı göstereceği umuduyla, kendilerinin aynı kararlılıkla, her gidişata yönelik girişimlerini ve enerji programlarının uygulanmasını sürdüreceklerini” de savundu.
Eldeki bilgilerin, ileri sürülen Türk meydan okumaları yüzünden, Fransa’ya ait bir firkateynin bölgeye gelişinden söz etmesinden ötürü, Fransa’dan dinamik bir hareket beklenip beklenmediği sorusuna karşılık ise Anastasiadis, “şüphesiz, Fransa, Türkiye’nin faaliyetlerinin yatıştırılması veya bunlara son verilmesi için öncü bir rol oynamaktadır. Fakat başka bir şeyi yorumlamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari