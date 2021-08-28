Test masraflarını maliye ödeyebilir

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, tv2020’de ‘Gündem Özel’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Antijen ve PCR testlerinin 1 Eylül’den itibaren parayla yapılmasına ilişkin karardan habersiz olduğunu belirten Üstel, ayda 15 milyon lirayı bulan test masraflarının maliye tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Sağlık harcamalarından kısıtlamaya gitmenin doğru olmadığını belirten ve toplumda çift aşılıların yüzde 49’da kaldığını söyleyen Üstel “Yapılması gereken aşılanmayı artırmak ve testlere devam ederek sağlık görevlilerimize yardımcı olmaktır” dedi. Üstel “Maliye Bakanı bu parayı ödeyebilir mi?” sorusuna “Ödeyebilecek durumdadır ve ödemelidir” yanıtını verdi.

Testleri paralı yapmak doğru değil

Sağlık Bakanı Üstel, kendisinin yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun testlerin ücretli olması yönünde karar ürettiğini ifade ederek, “Testler ücretli olursa insanlar test yapmayacak, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak… Böylesi mi daha iyi?” diye sordu. Üstel, kararla ilgili geri adım atılması için konuyu Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini söyledi. Üstel şöyle devam etti:

Covid vakaları artarken testleri paralı yapmak doğru değil. Eğer amaç insanları aşıya teşvik etmekse başka bir yol bulunabilir. Mesela sadece aşısızlar için testler ücretli yapılabilirdi. Bu önerge geçtiğimiz hafta da Bakanlar Kurulu’na gelmişti ancak kabul etmediğimiz için geçmemişti. Maliye Bakanlığı fikrimizi almadan önergeyi geçirdi. Geldik önümüzde hazır bulduk. Keşke konuşarak ve anlaşarak yapılsaydı.

İstese öderdi

Bakan Üstel, Covid-19 testlerinin aylık maliyetinin ne olduğuna dair soruyu da yanıtladı.

Üstel, özel laboratuvarlarda dahil aylık 15 milyon TL test gideri olduğunu ifade etti. Üstel, Peki Maliye Bakanlığı bunu ödeyemez miydi? ”sorusuna ise “Bana göre ödeyecek durumdaydı. 18 aydır ödeniyordu” şeklinde cevap verdi.

Üstel şunları söyledi:

“Sağlıkta kısıtlama olmaz. Maliye Bakanı sağlık için kaynak bulmaya mecburdur. Bizim inşalara kit yok, ilaç yok deme lüksümüz yok. Kanser hastaların 4 buçuk milyon ayırdık. Onun dışındaki ilaçlarda sıkıntılar var. Çünkü Maliye Bakanlığı para vermiyor. Maliye Bakanlığı çare üretmek ve sağlığın önünü açmak zorundadır. Test konusunu önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz. Eğer dinlemezlerse gerekeni kamuoyuna paylaşacağız.

Biz halkın sağlığıyla oynanmasına karşıyız. Özellikle bu dönemde vakalar çoğalmışken, biz test sayısını artırmayı planlarken ücretli test adımı yanlıştır.

Eğitimde sıkıntı olur

Eğitim yılının eylülde başlayacağını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

Yüz yüze eğitim başlıyor, orta ve ilköğretimdeki öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde test yapacak ama öğretmen ve veliler? Sıkıntılı bir süreç yaklaştı. Bu sıkıntıları Başbakana anlattık. Bu kararın hafifletilmesi için bir takım girişimler yapıyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir sıkıntı içindeyiz.

Aşıya talep az

Bakan Üstel aşılama çalışmalarıyla ilgili de bilgiler aktardı. Ülke genelinde 35 aşı merkezi olduğunu, ellerinde her marka ve bol miktarda aşı bulunduğunu kaydeden Üstel, ancak halkın talebinin az olduğunu ifade etti. Üstel, şunları söyledi:

Her gün ortalama 4 bin aşı yapılıyor. Ancak birinci doz aşı miktarı bindir. Bu oran çok düşüktür. Çift doz aşılanma oranı ise yüzde 49’dur. Hedefimiz toplumun yüzde 70’ini aşılamaktı ancak halkımız aşılanmıyor. İnsanlar tereddüt ediyor. Sürekli çağrı yapıyoruz; aşı olun diye ama insanlar neden gelmiyor anlamıyorum. Pandemi Hastanesinde yatan hasaların yüzde 80’i aşısız, yüzde 20’si ise aşılıdır. Aşılıların semptomları az olduğu için hastaneye yatırılmıyor. Aşı insanları koruyor. Halkımız bunu anlamalı ve aşısını yapmalıdır. Aşı yüzde 80 insan hayatını koruyor.

Personel yoruldu

Üstel, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar içinde çalışmalar yaptığını, izne bile çıkamadıklarını, bulaşın yayılımını önlemek ve ülkeyi kapatmak adına çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nde 90 hasta, yoğun bakımda 18 hasta ve ayaklı tedavide 14 hasta olduğunu ifade eden Üstel, delta varyantında iyileşme süresinin uzun olduğunu, bu nedenle taburcuların geciktiğini söyledi. “Hemşireler zorlanıyor, çevre sağlık ocaklarından eleman alıyoruz” diyen Üstel, “Bir aydır hemşire alın diyoruz. Biz ülkeyi kapatmak istemiyoruz. Ancak hastaneler dolarsa o zaman kapatmak zorunda kalırız. Sonbahar geliyor, sonrasında kış var. Kış aylarında bulaş artar” dedi. Üstel, personel sıkıntısının aşılması için de Maliye Bakanlığının harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.