Her geçen gün acı büyüyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki ayrı deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde can kaybı saat 01.00 itibariyle 5 bin 894, yaralı sayısı ise 34 bin 810 oldu.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, saat 19.50'de kameralar karşısına geçerek güncel bilgileri paylaştı.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Bölgede 10 gemi faaliyetlerini yürütmekte. Helikopter ve uçak 100 civarında bölgede arama kurtarma için bulunmakta.

Şu ana kadar oluşan rakam oldukça yüksek noktaya gelmiş durumda arama kutlama faaliyetleri ile ilgili. 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Özellikle ülkemizin her yerinden deprem bölgesine yoğun yardımlarla ilgili talepler gelmekte. Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranış.

Kişi ya da kurumlar bu tür faaliyetleri yapabilirler, yardım toplayabilirler ama bunların hepsi AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Bu tür kişi, kurum ya da kişiler muhakkak AFAD'la irtibat kurmalarını rica ediyoruz.

435 artçı sarsıntı meydana geldi. Her geçen gün artıyor. Bu artçı sarsıntılar bu kadar büyük depremlerden sonra uzun süre devam edeceklerdir. Bu sarsıntılar yer yer 5 ve üstünde olabileceklerdir. Yorulmuş binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz.

Acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını vatandaşlardan rica ediyoruz.”

Deprem bölgesindeki çalışmalarda 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor

11 kişiyi kurtardılar

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardığı, 20 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

Depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

6 çocuk babasıydı

Depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Kentte arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti. AK Partili Taş'ın eşi, kardeşi, yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Taş için taziye mesajı yayımladı.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaların ardından ulaşılan cansız bedenin AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a ait olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti. AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

10 ilde vergiler ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem felaketinin etkilediği 10 ilde mücbir sebep hali ilan edildiğini ve 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergisel yükümlülüklerin ertelendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamayla bölgede bulunan mükelleflerin 6 Şubat 2023-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergisel yükümlülüklerinin ertelendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirim verilme sürelerinin 15 Ağustos'a, beyanname ve bildirimler üzerine tahakku edilen vergilerin ödeme süreleri de 31 Ağustos'a uzatıldı.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açtığını duyurdu

13 Şubat'a kadar sürecek

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açtığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." Dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara ve Hava kuvvetlerinin havadan müdahalesi ile söndürüldüğü bildirildi

Tehlike atlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterler ve Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.



