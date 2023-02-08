Son fırsat

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, askı listelerine itiraz alma süresinin 5 iş günü uzatıldığını belirterek, üreticilerden, 14 Şubat salı günü mesai bitimine kadar itiraz alınacağını kaydetti.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu’na, 2021-2022 üretim yılı için yapılan, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarının, Teknik Komite tarafından üretici beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip, komite bulgularına göre hazırlanan askı listelerinin köylerde askıya alındığını ifade etti.

Dün sona eren itiraz süresinin, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldığını belirten İpek Kızılduman, üreticilerden, 14 Şubat salı günü mesai bitimine kadar itiraz alınacağını kaydetti.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabileceklerinin, askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğini ifade eden Kızılduman, ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, “www.tarim.gov.ct.tr” internet adresinden de askı takibinin kimlik bazında yapılabildiğine işaret etti.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edilerek, işlem yapılacağını kaydeden İpek Kızılduman, itirazların, Genel Tarım Sigortası Fonu binasında ve kaza/bölge Tarım Dairelerinde her köy için 10 TL’lik makbuz karşılığında yapılacağını belirtti.