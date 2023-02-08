75 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da başlayan ve Girne’ye kadar uzanan operasyon kapsamında, 800 gram hintkeneviri,

6 gram kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan, Hafız Hafız Ringim ile Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün mahkeme emri ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Operasyon kapsamında önceden tutuklanan Abdallah Darweesh Bjawi ise mesele ile bağlantısı olmadığından serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, uyuşturucu alışverişinin yapılacağı bölgede pusu görevine başlandığını, zanlıların saat 23.45’te kiralık bir araç ile bölgeye geldiğini ifade etti. Hafız Hafız Ringim’in araçtan elinde siyah poşet ile indiğini ve kendisine yapılan dur ihtarı sonrasık elindeki poşeti ağaçlık alana atarak koşmaya başladığını anlatan Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak‘ın ise araç ile bölgeden uzaklaştığını anımsattı.

Araç takibe alındı

Hafız Hafız Ringim’in olay yerinde yakalandığını ve ağaçlık bölgeye attığı çantada yapılan kontrolde, 300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın aracının takibe alındığını, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yol kenarına durmasına müteakip zanlının alıkonulduğunu hatırlattı. Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın Girne’de bulunan evinde arama yapıldığını bildiren polis, yatak odasının elbise dolabında, çanta içerisinde 500 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 75 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.