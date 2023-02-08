‘Katkıya hazırız’

Türkiye’deki deprem dünkü Rum gazetelerinde geniş yer bulurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, AKEL partisi, başkanlık seçimlerinin ilk turunu ikinci sırada tamamlayan Andreas Mavroyannis ve PEO sendikasının deprem dolayısıyla mesaj yayımladıkları haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Twitter’da yaptığı paylaşımında, Suriye ve Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerini sunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, düşünceleri ve dualarının yaralı olan kişilerle birlikte olduğunu ve bu kişilerin bir an önce iyileşmesini dilediklerini ifade etti.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı ise, Suriye ve Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerle ilgili duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği açıklamasında, mağdurlara yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini sunan ve doğal afetlerin halkları ve milliyetleri ayırmadığını ifade eden Rum Dışişleri, mağdurların yanında olduklarını, bununla birlikte uluslararası toplumun deprem mağdurlarına yardımcı olunmasına ilişkin çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.



Öğrencilerin durumu üzdü

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL ve PEO sendikası da yaptıkları açıklamalarla yaşanan depremden ötürü Türkiye, Suriye ve Kıbrıslı Türklere dayanışma mesajı gönderdi.

Açıklamasında, yaşanan depremle ilgili üzüntüsünü dile getiren AKEL, bununla birlikte Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Türk öğrencilerin kaldığı otelin yıkıldığına dair bilgilerle ilgili endişesini paylaştığını da ifade etti.

Kısa süre içerisinde öğrencilerin akıbetiyle ilgili iyi haberler almayı umduklarını dile getiren AKEL, öğrencilerin aileleri ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik dayanışmasını ifade etti.

Başkanlık seçimlerinin ilk turunu ikinci olarak tamamlayan AKEL destekli Andreas Mavroyannis ise açıklamasında, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgili üzüntüsünü ifade ettiği mesajında, Kıbrıslı Türk öğrencilerin tespit edilmesiyle ilgili umut mesajı da göndererek, öğrencilerin ailelerine ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik dayanışmasını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Solcu İşçi sendikası PEO ise açıklamasında, düşüncelerinin yaralılar ve evsiz kalan insanlarla olduğunu belirterek, bu zor zamanlarda her şekilde yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

PEO, ayrıca, deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerini de sundu.

