‘Büyük acı birlikte aşılır’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı davet üzerine Cumhurbaşkanlığına gelen Erhürman ile Özersay, Cumhurbaşkanlığı deprem kriz koordinasyon komitesi toplantısına da katıldı.

Toplantıda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, enkazda arama kurtarma çalışmalarının durmaksızın devam ettiğini ifade ederek, “bir umut bekliyoruz, umutsuz değiliz” dedi.

Feyzioğlu, enkazda ulaşılan KKTC kafilesinden birinin henüz olmadığını ifade etti, ayrıca “iki çocuğun hastaneye gittiği” duyumu üzerine yaptıkları araştırmada kayıtlı bir bilgi olmadığını söyledi.

Feyzioğlu: Dualarımız enkaz altındaki canlarla

Feyzioğlu, Adıyaman’da Grand Isıas’ta halihazırda ekiplerin, vinçler ve iş makinaları yardımıyla bütün güçleriyle çalıştığını kaydetti.

Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, 102 profesyonel eğitimli arama kurtarma, hemşire ve doktor ekibinin Ercan’dan Adıyaman’a hareket ettiğini ifade ederek, uçakta, oradan talep edilen battaniye, soba, kışlık kıyafet gibi yeni malzemelerin, kaynak makinaları ve gıda ikmalinin olduğunu belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Dualarımız enkaz altındaki canlarla, yaralılarımızla ve kurtarma ekiplerimizle” dedi.

Erhürman: Acıyı hafifletmek için çalışmaya hazırız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başsağlığı diledi, “geçmiş olsun, bu acı hepimizin acısıdır” dedi.

Travma yaşandığını ifade eden Erhürman, hem Türkiye’de insanların enkaz altında olduğunu hem de enkaz altında çocuklarının olduğunu kaydetti.

CTP olarak yardıma hazır olduklarını, ekipler, gıda yardımlarının hazır olduğunu, günde bir uçak gidecekse ekipler ve gıda desteğine hazır olduklarını ifade eden Erhürman, “Biz de elimizden gelen desteği verelim, uzmanları yönlendirelim. Yedekleme yapalım. Acımız büyük, dayanışma içinde bu acıyı hafifletmek için çalışmaya hazırız” dedi.

Özersay: Toplumsal bir üzüntü

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Büyük bir acı, toplumsal bir üzüntü" olduğunu, KKTC’nin acısının Türkiye’nin acısı, Türkiye’nin acısının KKTC’nin acısı olduğunu ifade etti, “geçmiş olsun” dedi.

Özellikle enkaz altında kalanlara dua ettiklerini ifade eden Özersay, “inşallah sağ salim kurtulurlar, elden gelen katkıyı koymaya hazırız, çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.