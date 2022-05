Hukuk hiçe sayıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 farklı üniversiteden gençlerle buluştu. Gezi davasında verilen cezalara değinen İmamoğlu, Gezi davası kararlarının gençlerin adalet duygusunu sarstığına vurgu yaptı.

İmamoğlu, “Hukuku hiçe sayarak verilen bu cezaların adaletle ilgili kararlar değil, siyasi karar olduğunu ben biliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl kutlamaları kapsamında, 24 farklı üniversiteden gençlerle Florya'da buluştu.

İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesinde gerçekleşen buluşmada, İBB'nin gençlere yönelik çalışmalarından örnekler sundu.

Gençlerin toplumun pek çok kesiminden daha fazla özgürlük ve adalet istediğinin farkında olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Ülkede özgürlükler tırpanlanıyor ve adalete olan inanç azalarak vicdanları yaralıyor. Haksızlık ve hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın, kötü bir şey. Sorgulamadan, anlamadan, anlaşamadan, dinlemeden, okumadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz” dedi.

Daha adil, daha özgür…

Gezi davası kararlarının ve Kaftancıoğlu'na benzer şekilde siyasi düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı yargılanarak cezalandırılmaya çalışılan insanların durumunun gençlerin adalet duygusunu sarstığına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Siz gençlerin, gelecek kuşakların daha adil, daha özgür yaşanabilir bir kente kavuşması için emek vermiş insanlar bu insanlar. Ben tanıyorum onları. Bir tanesi benim 10 yıldır danışmanlığımı yapan, 3 yıldır Daire Başkanlığımı yapan Tayfun Kahraman. Dünya iyisi, şehir plancısı, hayatını mesleğine adamış.

Yani bir park daha yok olmasın deyip, diyalog isteyen, konuşan, o dönemde bir meslek odasının başkanlığını yapan can arkadaşım, yoldaşım; 18 yıl hapis cezası alıyor. Yok böyle bir şey. Ben 13 yılına şahidim bu insanın; yargılandığı dönem de içinde. Dolayısıyla böyle vicdanlara sığmayan kararlar, hukuku hiçe sayarak verilen bu cezaların adaletle ilgili kararlar değil, siyasi karar olduğunu ben biliyorum.”

Ve ben yüzünüze bakarak, gözlerinize bakarak şunu söylüyorum: Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi bakış açısında olursa olsun; düşünce suçu diye bir şey olmaz. Ve bundan ceza alan her kişi, her insan bu ülkenin adalet tarihine, hukuki sürecine kara leke olarak iz bırakır. Başka hiçbir şey olmaz.”