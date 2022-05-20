Büyük coşku yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Türkiye ile birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlandı.

Bu çerçevede dün 09.00’da Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, Anıtkabir'den getirilen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdimiyle sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erdi.

Atatürk Anıtına çelenk koyuldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlendi.

Kutlamalar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yaptığı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer aldı. Lefkoşa’da merkez okullarından öğrenci, öğretmen, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji yapıldı.

“Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz”

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da düzenlendi. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yaptı.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Girne’de aynı coşku yaşandı

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılan tören saat 08.30’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiir de okundu.

Güzelyurt’ta şiirler okundu

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılan tören saat 09.00’da başladı. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve GTMK Tarih Öğretmeni Duygu Geylan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler de okundu.

İskele’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılan tören saat 10.00’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını KTBK adına Hava Savunma Teğmen Özcan Sazak’ın yaptığı törende, şiir, özdeyiş, marş, ant ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de okundu.

Tören öncesinde saat 09.00’da, öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüdü.

Lefke’deki tören 09.30’da başladı

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı törende, şiirler de okundu.

Beldelerde de kutlama yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alan tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Kutlamalar kapsamında dün Değirmenlik Atatürk Büstü önünde askeri tören düzenlendi.

