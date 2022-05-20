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24 saatte 33 vaka

Kuzeyde Coronavirüs vakaları gün geçtikçe azalıyor

24 saatte 33 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs vakaları giderek azalıyor. Ülke genelinde son 24 saatte 33 yeni vaka tespit edilirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 6’ya düştüğü bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 632 test yapıldığını ve 33 yeni vakaya rastlandığını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'nde belirlendi. 
Covid-19 genel durumu şöyle; 
Dün yapılan test sayısı: 2632   
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 33        
Dün kaybedilen hasta: 
Yapılan toplam test sayısı: 6.932.167       
Toplam vaka sayısı: 94.594                        
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 93.925                                
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 434            
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 6     
Karantinadaki vaka sayısı: 427          
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 237           
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1 
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0 

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