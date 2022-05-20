Başı dertte

Suna ERDEN

Girne’de 2015 yılında Erinç Kalfaoğlu’na ait eve girerek eşyalarını çalıp sattığı gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 3 yıl hapis cezası alan ancak istinafta beraat eden eski polis memuru Salahi Çeribaşı ile Adem Yazgan isimli şahıs hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, 10 Mayıs 2022 tarihinde Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındığını söyledi. Polis, araç sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını; çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu meselede zanlı olarak görülen Salahi Çeribaşı ile Adem Yazgan’ın tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Önce ceza aldı, sonra aklandı

Salahi Çeribaşı, 2015 yılında Alsancak bölgesinde bulunan eşinin erkek kardeşine ait evden 9 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalıp, birden çok şahsa sattığı gerekçesiyle yargılanmıştı.

Zanlı uzun süren yargılamanın ardından 27 Aralık 2017 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 3 yıl hapse mahkûm edilmişti. Alt mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararına itiraz eden zanlı, Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 21 Aralık 2018 tarihinde verdiği kararla zanlıyı “Ev açma”, “Mülke tecavüz” ve “Sirkat” suçlarından beraat ettirmişti.