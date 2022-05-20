Kim var bunların arkasında!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin önceki gün Meclis’te güvenoyu alması öncesinde yapılan eylemlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Tarihten gelen siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını” ifade ederek, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, eylemlerde Türkiye aleyhinde birtakım söylemler olduğuna da işaret ederek, “Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arkasında çok merak ediyorum. Kıbrıslı Türk halkı bu tür harekerleri tasvip etmiyor. Bu işler başka yerlere çekilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke gündemine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

“Kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin güven oylaması öncesinde yapılan bazı eylemlere ve bu eylemlerde Türkiye aleyhinde yapılan birtakım söylemlere işaret ederek, “Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arasında çok merak ediyorum. Kıbrıs Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor. Bu işler, başka yerlere çekilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim burada bir Devletimiz, Cumhuriyetimiz var… Asırlardır mücadele vermekteyiz. Her halk kendi kendini yönetme hakkına sahip olmak ve bir devlet kurmak ister. Egemenlik, kendi kendini yönetme ve geleceğini kendinin tayin etmesidir. Başkalarının sizi yönetmesine asla kimse sıcak bakmaz, bakmamalıdır da. Ama bu ülkede birtakım olaylar yaşatılmaktadır. İnsanları başka yerlere çekmeye çalışıyorlar, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, meselenin “derin, siyasi konularla ilişkilendirilerek” insanların arasının açılmaya çalışıldığını söyledi.

“KKTC güçlendirilmeli”

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından bundan sonra odaklanılması gerekenin; tüm sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Tatar, “Kıbrıs’ta çok farklı sektörlerde büyük başarılar olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili hiçbir zaman karamsar olmadım. Dolayısıyla, ekonomik krize bağlı olarak böyle geçici durumlarda; bütün coğrafyadaki, tarihten gelen siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını asla kabul etmem, doğru bulmuyorum. O nedenle, herkesin sağduyulu olması lazım. Herkesin kendisine göre kişisel görüşleri olabilir ama yakıp yıkıp dökmeden bir siyaset yapması lazımdır.”

“Üstel’e ortaklarından tam destek…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümet olduğuna işaret ederek, “29 oy ile güvenoyu alan yeni bir hükümet var. Ünal Üstel’in, hükümet ortaklarından tam destek almasını bir başarı olarak görüyorum. Bu hükümetin performansını birlikte izleyeceğiz. Ümit ederim ki kısa sürede büyük işler başarılar. Belediye reformundan tutundan farklı birtakım çalışmalar vardır. Tüm bunların sonuçlanarak halka hizmet olarak dönmesi en büyük temennimdir” diye konuştu.

