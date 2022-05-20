Yol haritası belli

Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, bundan sonraki süreci Türkiye ile istişare edeceğiz. Bu zor günlerde halkımızın önünü açmak, refah seviyesini artırmak asli görevlerimizden bir tanesi." dedi.

Başbakan Üstel, başkanlığını yaptığı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin önceki gün güvenoyu almasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP'nin yetkili organlarının kararının ardından zor bir göreve geldiklerini dile getiren Üstel, "ateşten gömlek" giydiklerini söyledi.

Üstel, UBP'nin 23 Ocak'taki erken seçimlerden 24 milletvekiliyle birinci parti olarak çıktığını belirterek, daha önce kurulan hükümetlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı uzun süreli bir hükümetin oluşamadığını kaydetti.

UBP, DP ve YDP'nin güvenoyu alması dolayısıyla bütün milletvekillerine teşekkür eden Üstel, "Her zaman yanımızda olan ana vatanımız Türkiye ile iş birliği içerisinde, ülkemizin önünü açmış olacağız." dedi.

“Gece gündüz demeden çalışacağız…”

Başbakan Üstel, "Bu görev, benim, Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarımın ve UBP, DP ve YDP'nin görevidir. Bu zor günlerden çıkmak için elimizden gelen gayreti, ekip arkadaşlarımızla birlikte göstereceğiz. Gerekirse gece gündüz demeden çalışacağız. Zor bir süreç." diye konuştu.

Yaklaşık iki buçuk yıldır dünyada bir salgın süreci yaşandığını söyleyen Üstel, bu süreçte ekonominin daraldığını ifade etti.

Gençlere düşük faizli kredi…

Ülkedeki gençlerin önünü açmak için ekonomik paket hazırladıklarının altını çizen Üstel, yeni iş kuracak ve ev alacak gençlere düşük faizli krediler sağlayacaklarını belirtti.

Üstel, sağlık alanında bazı iyileştirmeler yapacaklarını ve her kesimden insanın istediği sağlık hizmetini alabilmesi için çalışacaklarını dile getirerek, Türkiye ile imzalanan protokolde de yer alan Güzelyurt Hastanesi ve Girne Hastanesi için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkeye girişlerde kullanılan kara, hava ve deniz kapılarında çalışmalar yapacaklarına, ülkeye girişlerin daha rahat olması için uğraş vereceklerine de değindi.

“Türkiye işgalci değil…”

Öte yandan Başbakan Dt. Ünal Üstel, her türlü eylem ve protestoyu, demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini ancak siyasi gerçeklerle bağdaşmayan, kin ve nefreti körükleyen söylemleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, polisin gerekli soruşturmayı yapacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, muhalefet partilerinin ve Meclis dışındaki bazı radikal grupların önceki günkü eylemlerini üzülerek izlediğine işaret ederek, bu görüşlerin, KKTC vatandaşlarının görüşlerini yansıtmadığını belirtti.

Üstel, “Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir. Türkiye bu adadan gitmeyeceği gibi, sadece Türklere değil, Rumlar’a da barışı getiren, adamızın bütününün garantörüdür” dedi.

Oktay ile Üstel telefonda görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu alan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin barış, kardeşlik, refah ve istikrarından yana taraf olduğunu dile getirdi.

Üstel ise en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kendilerini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Oktay, UBP-DP-YDP koalisyonunda kurulan yeni hükümete başarılar diledi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022, 10:08