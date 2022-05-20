Hoş geldin ‘Hado’

Abdullah SUİÇEZ

Hatay- KKTC arasında düzenli sefer yapacak olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ilk seferine çıktı.

İlk deniz otobüsü, İskenderun'daki Madenli Yat Limanı'ndan gaziler ve davetlilerle hareket etti.

Madenli Yat Limanı'ndan Girne'ye yapılan yolculuk 5 buçuk saat sürdü. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kıbrıs gazilerini ve diğer konukları karşıladı.

İlk sefer yapıldı

HADO Sahil Güvenlik ile gümrük hücum botlarının eşliğinde dün saat 11.00 sıralarında, alkışlarla KKTC’ye uğurlandı.

HADO’nun ilk seferine Gaziler Gazeteciler Hatay Medeniyetler korosu ekibi ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. İskenderun'daki Madenli Yat Limanı'ndan yola çıkan gemi saat 17.30’da Girne'ye vardı. Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs’ta biz de Kıbrıs Gazilerimiz, milletvekillerimiz ve her yaştan misafirimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kardeşlerimizin yanına gidiyoruz” diye konuştu. İki ülke arasında iletişimi ve kardeşliği pekiştirmek adına HADO seferlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, “Kıbrıs’taki kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bundan sonra fiziken daha fazla görüşebilmek adına Kıbrıs ve Hatay arasında düzenlediğimiz deniz otobüs seferleri her iki ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gaziler mutlu oldu

HADO’nun ilk seferinde bulunmanın mutluluğunu yaşayan Kıbrıs gazileri, barışı götürdükleri adaya 48 yıl sonra HADO ile gezmeye gittiklerini ve bundan çok memnun olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sefere katılan iş insanları ise bu projenin Hatay’ın turizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına ve KKTC ile kardeşlik bağlarının güçleneceğine işaret etti.

Güngördü konukları karşıladı

HADO, saat 17.30 sıralarında Girne Limanı’na ulaşırken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kıbrıs gazilerini ve diğer konukları karşıladı.

Haftada 2 gün sefer yapacak

Seferler; salı ve cuma günleri saat 13.00'te Girne'ye gidiş, perşembe ve pazarları da Girne'den saat 14.00'te dönüş olarak yapılacak.

750 lira olarak belirlenen biletleri, öğrenciler 500 liraya alabilecek. Sefer süresi ise yaklaşık 5 saat olarak planlandı.