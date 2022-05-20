Ercan Havaalanında Çılgınlık

Özlem ÇİMENDAL

Ercan Havaalanı’nda bir süreden beri elektriklerin kesilmesi sonrasında jeneratörlerin devreye girmediği ve bunun çok büyük riskler taşıdığı bildirildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, önceki gün havaalanında 4 saat süreyle elektrik kesintisi yaşandı ve bu süre zarfında sadece bir jeneratör çalıştı. Söz konusu jeneratöre sadece sivil havacılıktaki ekranların bağlı olduğu belirtildi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ercan Havaalanı’nda yaşanan sıkıntıların giderek arttığını ve yapılan uyarılara karşın herhangi bir önlemin alınmadığını söyledi. Kapısız, Ercan’daki jeneratörlerin bozuk olduğunu ve sadece bir tanesinin çalıştığını, suların akmadığını, klimaların çalışmadığını, ışıkların yanmadığını söyledi. Kapısız “Dışarıdan bir denetçinin gelmesi halinde anında Ercan’ı kapatır” dedi ve tehlike uyarısında bulundu.

Bakım ve onarım yapılmıyor

Ercan Havaalanı’nda altyapıda yaşanan sorunlar giderek büyüyor. 3 Mayıs’ta Pilotların iniş rotasını gösteren otomatik iniş sisteminin (ILS) bozulması uçuşları aksamış, ayrıca süzülüş açısını ışıklandıran cihazlar, kenar aydınlatma ışıklandırmalarının da çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Ercan Havaalanı’nda ILS cihazınızdaki arıza nedeniyle Ankara-Ercan uçağının iniş yapamadığını hatırlatan Cem Kapısız “Hayati öneme sahip cihazların bakımı ve onarımı yapılmıyor” dedi.

ILS cihazının ertesi gün tamir edildiğini ancak Ercan’daki sorunun bununla sınırlı olmadığını söyleyen Kapısız, Ercan Havaalanı’nın konumu itibarı ile de sise elverişli bir bölgede olması ve görüş mesafesi sorununun çok sık yaşanmasının da sıkıntı yarattığını açıkladı.

Birçok sorun var

Arızalanması halinde yedeği de olmayan ILS sisteminde meydana gelen arızada ışık sistemlerinin devreye girdiğinin altını çizen Kapısız, “VASI (Visual Approach Slope Indicator) denilen ışıklar vardır. 4’er tane, pistin her iki yanındadır bunlar. O ışıklara pilot baktığında, çok yüksekteyse rengi beyaz görür, çok alçaktaysa kırmızı görür. Pilot doğru süzülüştü ise dıştakileri beyaz, içtekileri kırmızı daha doğrusu pembe görür. Pilot bunlardan referans alarak inişini gerçekleştirir. Ama bizim bu VASI ışıklarımız da arızalı” dedi. Kapısız, ayrıca minimumun altında personel sayısı ile çalıştıklarını söyledi. Kapısız, “Bugüne kadar tabii ki bir kaza olmadı canla başla her gelen yoğunluğu karşılamaya alıştık, buna evrimleştik. Ama insan olmaktan çıktık. Çoğu zaman izinlerimizi yapamıyoruz, yaptığımız iş sağlıklı ve rahat kafa gerektiren, yeri geldiğinde kriz yönetebilecek, analitik düşünmeyi gerektirecek bir iş” diye konuştu. Kapısız, Ercan Havaalanı’nda yaşanan sorunların çözümü noktasında özel şirket ile devlet arasında finansmanı kimin karşılayacağı veya yetki, sorumluluk alanlarındaki belirsizlik nedeniyle yıllardır anlaşmazlık yaşandığını da kaydetti.