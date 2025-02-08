Neyi gizliyor?

Sahte araç sigorta poliçesiyle 25 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı tespit edilerek, tutuklanan Rus vatandaşı Satanislav Arkhangelski dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 12 gün poliste tutuklu kalan zanlı, aracında bulunan 5 adet telefonun şifresini polise vermedi.

Uzmanların şifreleri kıracağı belirtilirken, zanlı cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis; 25 Ocak 2025 tarihinde saat 19.20’de Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak yapan zanlının görevli muhaceret memuruna Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen sigorta poliçesini verip sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

12 gün tutuklu kaldı ama konuşmadı

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile KKTC'ye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 5 adet cep telefonu ve bir adet laptop, USB bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan bir cep telefonunu açarak polisin kontrol etmesini istediğini, yapılan kontrolde sahte olan sigorta poliçesine ait fotoğrafların belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıdan diğer telefonların şifresinin talep edildiğini ancak şifreleri vermediğini kaydetti. Polis, telefonların incelenmesi için gerekli olan mahkeme emri temin edildiğini, şifrelerin uzmanlar tarafından kırılacağını söyledi.

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 12 gün ek tutukluluk emri alındığını ancak bu süre içerisinde ifade vermediğini, izahatta bulunmadığını, soruşturmanın aydınlatılmasına yardımcı olmadığını söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

