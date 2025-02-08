300 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan KKTC Merkez Bankası yeni hizmet binası ihalesini kazanmak için “sahte bilanço ve borcu yoktur” belgesi sunduğu iddiasıyla tutuklanan

ülkenin tanınmış iş insanlarından, müteahhit Hüseyin Tüfekçi dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 300 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonucu Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi tutuklanırken, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle mercek altına alınan diğer firma yetkisiyle ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Tüfekçi hakkındaki iddiaları aktaran polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye başvuran zanlıyla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının, 4 Ekim 2017 tarihinde yaptığı 12 adet mal satışını, 31 Aralık 2022 tarihinde yapmış gibi gösterip, elde ettiği karı 70 milyon TL’ye yükseltip vergi dairesine beyanda bulunarak, MİK’e sunduğunu kaydetti. Polis memuru; Aktunç ve Tüfekçi Şirketinin de aynı ihaleye için 14 Ocak 2025 tarihinde vergi dairesine 69 milyon ek kar beyanında bulunduğunu, vergi borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısı aldığını ve MİK’e sunduğunu açıkladı. Polis memuru; Merkezi İhale Yasasına aykırılık tespit edilerek, başlatılan soruşturma sonucu zanlının 4 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.

Soruşturma sürecek

Polis, aynı gün zanlının şirketinde arama yapıldığını; Tüfekçi ve Aktunç şirketlerinin 30 Ocak 2025 tarihinde MİK’e sunduğu ihale teklif dosyasının emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlı Tüfekçi’nin ofisinde yapılan aramada, söz konusu taşınmaz mallarla ilgili satış belgeleri, fatura bloğu ve mallarla ilgili başka bir firmanın yaptığı ve ödeme belgelerinin emare alındığını da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis; Tüfekçi aleyhine getirilen suçların ağır ceza mahkemesi yetkisine giren ve 10 yıla kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 300 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin birer milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.