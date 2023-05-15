Kesin sonuçlar bugüne kaldı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yüksek bir katılımla gerçekleşti. Sandıklar dün saat 17.00’de kapanmasına karşın, kesin sonuçlar bu sabah 03.30’a kadar açıklanamadı. Açılan sandık sayısı yüzde 96.4 olarak belirtilirken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.9, Sinan Oğan’ın ise yüzde 5.3 olarak açıklandı. Sabah 03.30 itibarıyla yurt dışı oylarının yüzde 30.8’i sayıldığı için, kesin sonuçların bugün netleşmesi bekleniyor. Oy oranlarının değişmemesi halinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak. Milletvekilliği genel seçiminde ise Cumhur İttifakı yüzde 49.5 ile 323 milletvekilliği, Millet İttifakı yüzde 35.1 ile 211 milletvekilliği kazandı.

Kim nerede oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullandığı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan, eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesinde 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Yaşamkent Mahallesindeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na giden Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Adayların oy kullandıkları sandıklardan kim birinci çıktı?

-Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy kendisine çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

-Kılıçdaroğlu’nun, oy kullandığı sandıkta 229 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 90 oy aldı.

-Sinan Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.

Erdoğan, 12 ilde yüzde 68’i aşan oy aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı şehirler belli oldu. Oy oranları ve iller şunlar;

Bayburt: %78.86

Gümüşhane: %74.42

Rize: %72.81

Yozgat: %72.66

Çankırı: %72.14

Kahramanmaraş: %71.88

Aksaray: %71.53

Erzurum: %68.59

Malatya: %69.41

Sivas: %69.40

Konya: %68.94

Düzce: %68.6



******

Erdoğan, seçim sonuçlarının henüz netleşmediğini ancak ortaya çıkan tabloya göre Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirtti

‘Oy farkı 2 milyonu aştı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkez'inde balkon konuşması yaptı. Kesin sonuçlar belli olmamakla birlikte önde olduklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığının ilk turda biteceğine inanıyoruz. Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan vatandaşlara seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü verici bir hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Kazanan ülkemiz, milletimiz olmuştur. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Milli iradeye her zaman saygı duyduk. Bu seçimde de sizin kararınıza saygı duyuyoruz bundan sonraki seçimler de saygı duyacağız. Milletimiz kararını vermiştir. TBMM seçimleri Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.

Seçim sistemimizin yüzde 50+1 oy sınırı sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranı ile bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil sayımları devam ediyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023, 09:49