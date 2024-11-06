Tartışmalar bitmiyor

Hükümet milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'na ara verilmesinden sonra, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da mecliste yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı’nın meşru ve hukuki olduğunu belirterek, bunu artık tartışmaya gerek olmadığını belirtti.

Meclis Başkanı’nın yetkilerine darbe yapma girişiminin tarihte bir ilk olduğunu kaydeden Atun, “Verilen öneriyi oylamaktan kaçınmak, bu da tarihte ikinci bir ilki, iki gündür üst üste yaşatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin açılışı “8’inci oturum” ilan etmesiyle kendilerinin bu duruma itiraz ettiğini dile getiren Atun, “Çünkü bu oturum 8’inci değil, 9’uncu oturumdur. 8’inci oturum geride kalmıştır. Meclis Başkanı resmen seçilmiş, seçimi tutanakla yazılarak ilan edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.” dedi.



Meclis kaostaymış gibi göstermek istiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te basın açıklaması yaptı.

“Gerçek gün gibi aşikar, ortadadır.” diyen Erhürman, gerçeğin; 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia edenlerin 15 tur boyunca 26 oya ulaşıp bir Meclis başkanını seçememesi olduğunu vurguladı.

Erhürman, son turda Ziya Öztürkler’e 3 geçersiz oy kullanıldığı konusunda kamuoyunda en ufak bir soru işareti bulunmadığını, bunun sadece CTP'ye oy verenlerin değil herkesin bildiği ve söylediği bir şey olduğunu savundu.

Sorunun çözümünün çok kolay olduğunu, 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia edenlerin yeni, şaibesiz bir seçime giderek 26 oy çıkarabileceğini belirten Erhürman, ”Bu yola başvurmama sebepleri yine seçime giderlerse 26 oya ulaşamama endişelerindendir.” dedi.

