Tapu müdürü tanıklık yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesinde “kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal ” suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rumlar A.K. ve A.K.’nin duruşmasına, İskele Kaza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar dün yeniden hakim karşısına çıktı.

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı’yı mahkemeye tanık olarak dinletti.

Arıcı, ülkemizde yerleşik olan Kıbrıslı Rumların, kendi bölgelerindeki dairelerde, taşınmaz malları ile ilgili araştırma yapabildiğini, ancak yerleşik olmayan Rumların Tapu Dairesi’nde herhangi bir araştırma yapamadığını, daire olarak KKTC’de yerleşik olmayan herhangi bir Kıbrıslı Rum’a bilgi vermediklerini söyledi.

Sanık avukatı Öncel Polisi ise Türkiye’den gelen herhangi birinin benzeri araştırma yapıp yapamayacağı sorusunu yönelttikten sonra; Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, sadece Rum olmaları nedeniyle, istenilen belgelerin Rumlara vermeyerek ayrımcılık yaptığını iddia etti. Duruşma, tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 19 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

