‘Tüm birimler tetikte’

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan, deprem sonrası yaşanabilecek olası risklere karşı devletin tüm kurumlarıyla birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Üstel şunları kaydetti:

“Başbakanlığa bağlı Deprem ve Doğal Afet Komitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AFAD), olası artçı sarsıntılara karşı bölgede inceleme ve önlem çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri, deprem sonrası meydana gelebilecek hasar ve tehlikelere karşı hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bölge müdürlüklerinden alınan bilgilere göre; KKTC genelinde deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma, hasar veya yıkım yaşanmadı. Kurumlar, olası riskleri önceden tespit etmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla teyakkuz halinde bulunuyor.

Hükümet, ilgili tüm kurumlarla sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olarak süreci yakından takip ediyor.”

Başbakan Üstel, halkın güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirterek, vatandaşların da artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Ataoğlu, halka tedbirli ve sakin olma çağrısında bulundu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Baf açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili halka tedbirli ve sakin olma çağrısında bulundu.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz bölgede yaşanan sismik hareketliliği anlık olarak takip ediyor. Uzman ekiplerimiz sahadaki verileri dikkatle değerlendiriyor. Halkımızdan ricam, resmi kurumlarımızın duyurularını takip etmeleri ve gereksiz paniğe kapılmamalarıdır.” dedi.

