İzmir'i sağanak vurdu

İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Foça'da su baskınları yaşandı. Sele kapılan bir vatandaşın aracının içinde olmadığı tespit edildi ve arama çalışmaları başlatıldı. Antalya, Çanakkale ve Aydın'da da benzer manzaralar yaşandı. Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu. Antalya’nın Aksu, İzmir'in Foça, Çanakkale'nin Gökçeada ve Aydın'ın Efeler ilçesinde yollar göle döndü. İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu. İzmir'in Foça ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Foça ilçesinde etkili olup su baskını ve taşkınlara neden olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada bir vatandaşın aracında bulunamadığı ve arama çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi. Kaptanoğlu için bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar yapıldığı ve bölgede 87 personel ve 265 aracın görev aldığı belirtildi.

Antalya'da da su baskını yaşandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde de öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi. İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu. Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aydın'da sağanak

Aydın'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanakta çok sayıda araç yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı.

