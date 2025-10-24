EOKA lideri yine gündemde

Rum terör örgütü EOKA’cı Georgios Grivas Digenis’in sığınağının bulunduğu alanda yasa dışı ve izinsiz olarak planlanan temel atma ve anıt dikme töreni hakkında ciddi şikayetler bulunduğu ve bu durumun, zincirleme tepkilere ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın resmi müdahalesine neden olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın dün, Limasol Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü (EOA) ile İmar Ruhsatlandırma Müdürlüğü’ne mektup göndererek, “Kıbrıs’ın Meçhul Askeri”ne ait anıt dikme niyeti ve alanın sahibi ile Anıtlar Komitesi’nden herhangi bir onay alınmadan ya-pılacak olan temel atma töreniyle ilgili şikayetin derhal incelenmesini talep ettiğini yazdı.

Gazete, mektupta, Limasol EOA’dan bu şikayetin incelenmesi ve bu konudaki tüm tedbirleri alması için hemen harekete geçmesinin istendiğini kaydetti.

25 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan törenin yapılacağı alanın Grivas Digenis Vakfı’na ait olduğunu ve alanda hem sığınağın hem de Grivas’ın mezarının bulunduğunu belirten gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun Kasım 2024 tarihli kararıyla, Grivas’ın sığınağı ile mezarının olduğu bölgeye herhangi bir müdahalede bulunulmasının yasaklandığını yazdı.

Grivas Anıtı siyasi arenada

Gazete, bir diğer haberinde ise gerek DİSİ içerisinden Rum Ulusal Halk Cephesi’ne (ELAM) yapılan geçişlerin gerekse DİSİ’deki güçsüz ittifakın getirdiği baskıların, Grivas Anıtı’nın ko-runması meselesini DİSİ’nin seçim öncesi propagandalarının ana meselesi haline getirdiğini yazdı.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Atina’ya yaptığı son ziyaret ile anıtı kurtarma çalışmaları-nın, DİSİ Siyasi Bürosu’nda referans noktası haline geldiğini kaydeden gazete, DİSİ liderliğinin bu konudan siyasi açıdan faydalanmayı arzuladığını belirtti.

Gazete, “Limasol Şehir ve Bölge Mücadelecileri Derneği”nin (SAPEL), Grivas Anıtı'nı kurtarma çalışmaları nedeniyle Dimitriu’yu onurlandırmak için bir etkinlik düzenleyeceğini kaydederken, dün, “tarihin aniden başka bir dönemece girdiğini” yazdı.

