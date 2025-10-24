Senaryo canlandırıldı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın organize ettiği Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2025 İskele’de Mackenzie Beach bölgesinde icra edildi.

Tatbikatta, merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, deniz tabanının dört buçuk kilometre derinliğindeki 7,7 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan olaylar canlandırıldı.

Afet ve acil durumlarda imkânların denenmesini sağlamak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek, noksanlıklar varsa gidermek için yol haritası oluşturmak amacıyla düzenlenen tatbikatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Baş-kanı Hakan Balaban, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, bazı milletvekilleriyle belediye başkanları, diğer sivil ve askeri yetkililer, emekli mücahitler ve sivil halk izledi.

Deprem senaryosu ve icrası…

Tatbikatta, merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, deniz tabanının dört buçuk kilometre derinliğinde ve etkisi tüm ülkede hissedilen Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde depremin meydana gelişi ve ardından yaşanan olaylar canlandırıldı.

Tatbikatta, tahliye ve enkaza müdahale, devrilen ağaca müdahale, doğada arama kurtarma ve ilk yar-dım, arazi yangınına, kuyu kazasına, akaryakıt yangınına, mülteci olayına müdahale, duman dolu odadan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveniyle indirme, elektrik direklerine müdahale, atlama yata-ğı, KBRN olayı müdahale, şüpheli pakete müdahale, tünel ve üst kattan kurtarma, sedye ve harnest ile indirme, havai halatla kurtarma, akaryakıt sızıntısına müdahale, denizden yaralı kurtarma, denize düşen araçtan kurtarma, denizden mülteci kullanma, tekne yangınına müdahale olayları icra edildi.

Tatbikat, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), TC Jandarma Genel Komutanlığı, KTBK, GKK, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kur-tarma kulüp öğrencileri, Mağusa Tıp Merkezi ve Kolan Hastanesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından Sivil Savunma Arama Kurtarma sergisi gezildi. Mobil üniteler ve çadır kenti ziyare-tinden sonra yemek yendi.

