Kıbrıs için milat oldu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü, Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve KKTC Trabzon Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen programla kutlandı.

“Kıbrıs Barış Harekâtı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar” başlıklı program, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Fahri Kuran Salonu’nda yapıldı.

Verilen bilgiye göre programa; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Kıbrıs gazileri, kamu kurumları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekâtı 51. Yılı Özel” görsel sunumu ve “Bağımsızlık Rumuzda Var” KTÜ TV video gösterimi yapıldı.

Barış ve özgürlük adımı

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı programın açılışındaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, milli iradenin ve uluslararası hukukun sınandığı kritik bir süreç olduğunu belirterek, 20 Temmuz’un yalnızca bir askeri harekâtın tarihi değil, aynı zamanda barışın, özgürlüğün ve insanlık onurunun yeniden tesisi anlamına gelen bir milat olduğunu kaydetti.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin tarihsel önemine değindi. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı acılar, 20 Temmuz 1974’te kadim bağlarla bağlı olduğumuz Anavatanımızın Türk Silahlı Kuvvetlerini adaya göndermesiyle son bulmuştur. Kahraman ve muzaffer gazilerimiz aramızda; onlar hiç tanımadıkları kardeşleri için hayatlarını ortaya koydular, vatan için ateşe atıldılar. ‘Bekledim de gelemedin’ şarkılarına inat, Girne’den Anadolu’ya yol bağladılar. Kendilerine müteşekkiriz.”

Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından Kıbrıs gazisi ve Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, “Tarihe Tanık: Ben Oradaydım” başlıklı konuşma yaptı.

Sağıroğlu, 1973 yılında Manisa’daki 8. Piyade Alayında göreve başladığını, burada bulunduğu sırada Özel Harp Dairesi için asker seçimi yapıldığını öğrendiğini ve gönüllü olarak Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmak için talepte bulunduğunu ifade etti.

Gönüllü olduktan sonra Hatay İskenderun’da üç aylık yoğun bir eğitimden geçtiğini ve 24 Şubat’ta Kıbrıs’ta göreve başladığını kaydeden Sağıroğlu, harekâtın kritik anlarına tanıklık ettiği anılarını katılımcılarla paylaştı.

Özdemir söyleşi gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi ve belgesel yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir de program kapsamında, “Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Özdemir konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hem stratejik hem de insani yönlerini ele alarak, harekâtın taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Söyleşi kapsamında, BRT yapımcılığında hazırlanan, yönetmenliğini Özdemir’in yaptığı kısa belgesel serisi de katılımcılarla buluşturuldu. Gösterimde, 1958 yılında İngilizlere karşı verilen mücadeleyi anlatan ve mücahit Metin Aybars’ın tanıklıklarını içeren “O An” belgeseli ile Barış Harekâtı sürecinde görev yapan paraşütçü Ali Rami Gümüşoğlu’nun hatıralarını konu alan belgesel yer aldı.

Program, Kıbrıs gazisi Seyyah Sağıroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’e belge takdimi ile sona erdi.

