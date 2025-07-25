Hüngür hüngür ağladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Fuar Alanı yakınlarında park halindeki bir araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve yasa dışı haplar ele geçirilerek tutuklanan Kıbrıslı Rum Ilias Christodoulou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aracında kenevir, kokain, metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 13 hap ve uyuşturucu kullanıma yönelik malzemeler bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Kararın ardından zanlı gözyaşı döktü.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Cürümleri Ön-leme Şubesi ekiplerinin, Fuar Alanı’nın kuzey kısmında park edilmiş aracı şüpheli görerek arama yaptığını söyledi. Polis; KMP 446 plakalı araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan üç cam pipo, bir metal karıştırıcı, elektronik tartı cihazı ile yaklaşık bir gram hintkeneviri, yarım gram metamfetamin, bir gram kokain ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis; ayrıca, Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı şekilde bulundurulan 13 adet "Lyrica" marka hap da tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, tasarrufunda birden fazla tür uyuşturucu bulunduğunu; ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC’de kalıcı bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.