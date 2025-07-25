Tam bir felaket

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentine bağlı köylerde meydana gelen yangın sonrasında 120 kilometrekarelik alanın yandığı açıklandı. Uydu görüntülerinden elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılırken, detaylı açıklamanın bugün yapılacağı belirtildi. Bölgede 100’den fazla evin ve 80 aracın yanarak kül olduğu, 2 can kaybının meydana geldiği, 50 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin yangından kaçmak isteyen yaşlı bir Kıbrıslı Rum çifti olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, şiddetli rüzgar nedeniyle çok zorlukların yaşandığını ve yangın söndürme çalışmalarına 14 hava, 75 itfaiye aracı ve 250 itfaiyecinin katıldığını söyledi. Kettis; AB, İsrail, Ürdün, Mısır ve İspanya’dan gönderilen 8 uçağın da yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Limasol Kaymakamı bilgi verdi

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre; Limasol Kaymakamı İlektra Panayotu yaptığı açıklamada ellerinde şu ana kadar 32’sinin tamamen yandığı 53 evin ciddi zarar gördüğü bilgisinin bulunduğunu ifade etti. Panayotu ayrıca şu ana kadar 88 aracın, bir fabrikanın, bir restoran ve bir de deponun yandığını belirtti.

Tedavi gören kişi sayısı 50

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ise Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde yanık tedavisi gören iki kişiyi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada bahse konu iki kişinin sağlık durumunun kritik olmamakla birlikte ciddi olduğunu söyledi.

Damianos, yanık tedavisi gören kişilerden birinin, vücudunun yüzde 35’inde yanıklar bulunan 69 yaşındaki erkek şahıs diğerinin de daha hafif yanıkları olan bir kadın olduğunu ifade etti. Damianos, acil servislerde tedavi alan kişi sayısının 50 olduğunu, çoğunun solunum şikayetleri üzerine hastanelere başvurduklarını söyledi.

Letimbiotis’ten açıklama

“Sigmalive” haber sitesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, bir açıklama yaparak yangın mağdurları için bazı tedbirler açıkladı. Yangın sonucunda iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerinde duyulan üzüntüyü dile getiren Letimbiotis, hükümetin; muhtarlıklara derhal ödeme yapacağını, hasarların derhal gidereceğini, yangın mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılayacağını ve geçici konut sağlayacağını ifade etti.

Rum çifti acı sonu

Bu arada hayatını kaybeden iki kişinin yangından kaçmak isteyen yaşlı bir Kıbrıslı Rum çift olduğu açıklandı.

“Alphanews” haber sitesi, “Monagri – Alassa” yolu üzerinde araçlarında yanmış halde bulunan kişilerin Limasol’a gitmek istediğini yazdı.

Haberde, naaşların kesin kimliklerinin yakınlarından alınacak DNA testi sonucunda belirleneceğini yazdı.



Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Bu arada Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

“Philenews” haber sitesine göre; itfaiye, bazı bölgelerdeki yeniden alevlenmeler dışında yangının önünün kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, ekiplerin gece boyunca yangın bölgesinde kalarak, çalışmalara devam edeceği belirtildi.



Kundaklama şüphesi var

Güney Kıbrıs’ta 100 kilometrekarelik alana yayılan büyük yangının çıkış sebebinin kundaklama olabileceği belirtiliyor.

“Philenews” haber sitesine göre; Rum İtfaiyesi Şefi Nikos Longinos, Rum radyosuna yaptığı açıklamada yangın çıktığını gören kişilerin itfaiyeye haber verdiğinde, yangının birbirine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iki farklı noktada aynı anda başladığını ve daha somut olarak, çöplüğün bulunduğu köprünün altında çıktığını söylediklerini açıkladı.

Longinos, polise bu ifadenin doğruluğunun araştırılması için talimat verildiğini belirtti.

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi de, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilerin yangının kötü niyetle çıkarıldığı şeklinde olduğunu aktardı.

