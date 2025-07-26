Gerekli adımlar atılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de birçok temasta bulundu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini artırmaya yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Çavuşoğlu’na temaslarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi eşlik etti.

Emrullayev ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Bakü'de, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarı, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Çavuşoğlu ardından Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, “KKTC üniversitelerine Azerbaycan'dan öğrenci getirilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin artırılması, ortak programlar açılması, akademisyen iş birliği ve değişimi” gibi konular ele alındı.

Heyetler arası görüşmede konuşan Çavuşoğlu, Azerbaycan halkının “kardeş halk” olduğunu vurgulayarak, ziyaretin amacının; iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Azerbaycanlı gençlerle KKTC'li gençleri buluşturmak olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu: Bakü’ye bir eğitim ataşesi göndermeyi planlıyoruz

“Bir millet üç devlet” olgusunun altını doldurmak için geldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu bağlamda, “gençlerimiz ve onların eğitimi için neler yapabileceğimizi konuşmak ve iş birliğimizi pekiştirmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile eğitim alanındaki yakınlaşmayı desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu nedenle en kısa zamanda Bakü’ye eğitim ataşesi göndermeyi planladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, rektörlerin de Azerbaycanlı gençlerin KKTC’de eğitim almalarına katkı koymak ve burslu öğrenci okutmak adına sürece destek vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de burs imkanları yaratacağız. Üniversitelerimizin yükseköğretimde çekim merkezi olması için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Emrullayev: İş birliği için destek olmaya hazırız

Bakanlık açıklamasına göre, Azerbacan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizi ve heyetinizi bakanlığımızda ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Biz de iş birliği çalışmalarına destek olmaya hazırız.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, öğrenci hareketliliği konusunda iki bakanın girişimlerini destekleyeceklerini ifade etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, Emrullayev’e desteklerinden ve kabulünden dolayı teşekkür ederek, Azerbaycanlı öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından Emrullayev, Çavuşoğlu’nu, onuruna verdiği öğle yemeğinde ağırladı.

KKTC Bakü Temsilciliğine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında KKTC Bakü Temsilciliği'ni de ziyaret etti. Çavuşoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ayrıca Azerbaycan basınına konuştu. Çavuşoğlu, Azerbaycan ile KKTC arasındaki eğitim iş birliğinin güçlendiğini, karşılıklı burs programları ve öğrenci sayısının artırılması için adımlar atıldığını açıkladı. Bakan şunları söyledi:

“KKTC, 20 Azerbaycanlı öğrenciye burs verecek, toplamda yaklaşık 100 öğrenci için destek sağlanacak. Çavuşoğlu, KKTC vatandaşlarının Azerbaycan’a kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesi için çağrıda bulundu.