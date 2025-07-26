‘İlişkiler gelişmeli’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel Temsilciliği görevine atanan Gizem Alpman’ı kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile birçok konuda münasebetleri olduğuna dikkat çekerek, AB ile temasların kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının beklentisini karşılamak ve çıkarlarını korumak için ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede ziyaretler gerçekleştirildiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’yi dış ülkelerde temsil etme görevinin devlet için bir onur olduğunu vurgulayarak, Gizem Alpman’ı tebrik etti ve yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.

Alpman: Yeni iş birlikleri için çalışma yapacağım

Gizem Alpman da, Brüksel Temsilciliği görevi boyunca kültürel ve sosyal iş birliklerini daha da ileriye götürmek, yeni iş birlikleri oluşturmak için çalışmalar yürüteceğini belirterek, vatandaşların hak ve çıkarlarını en iyi şekilde korumak için çaba ortaya koyacağını söyledi.

Alpman, Cumhurbaşkanı Tatar'a kendisini kabul ettiği için teşekkür etti.

