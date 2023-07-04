Maaşlara zam yapılacak

Binlerce memur ve emekli tarafından merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'deki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Deprem konutlarının teslimi Ekim’de başlıyor

“Bayramda özellikle depremzedeleri ihmal etmedik. Çok sayıda bakan deprem bölgesindeydi. Deprem bölgesinde evleri yıkılan çok sayıda vatandaşın gelecek bayramı evlerinde karşılamasını temenni ediyoruz.

Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu. Amacımız ilk 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Deprem konutlarının teslimi Ekim-Kasım'da başlıyor.

Başkaları ne yaparsa yapsın bizim ana gündemimiz deprem bölgesidir. Milletimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokatın acısını depremzedelerden çıkartan faşistlere rağmen tüm milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz.”

Fahiş kira artışı

“(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.

Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız.

Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanısıra uluslararası yatırımlara hız verdi.”

Memur ve emekli maaşlarına zam

“Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisna süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.”

