Kritik randevu

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, 11 Temmuz’da New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterini Yüz Yüze Bilgilendirecek” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, önümüzdeki iki haftanın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kritik olduğunu, bununla birlikte New York ve Vilnius’da (Litvanya) iki önemli randevu bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin, şu anki dönemin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki gelişmeler açısından belirleyici olduğunu düşündüğünü ve BM Genel Sekreterini yüz yüze bilgilendirmeye karar verdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşmesinin akabinde, Dışişleri Bakanı Kombos’un 11 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceğini yineledi.

Gazete, Hristodulidis’in, şu ana kadar üstlendiği inisiyatifler hakkında Guterres’e mektup gönderdiğini de belirtti.

Gazete, iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise, elindeki bilgilere dayanarak, Kombos ile Guterres’in baş başa yapacağı görüşmenin haziran başından bu yana netleştiğini, ancak Rum kesiminin Avrupa Konseyi toplantısına kadar bunu gizli tutmayı tercih ettiğini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un 10-11 Temmuz tarihlerinde New York’a yapacağı ziyaretin, Rum hükümetinin Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatiflerle ilgili olarak Guterres’in doğrudan bilgilendirilmesini amaçladığını yazan gazete, bu hareketin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak son 6 ayda meydana gelenleri tam olarak ortaya koymayacağı konusunda Rum tarafının endişeli olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Stewart New York’a gitti

Bu arada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerekse BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için dün New York’a gittiği bildirildi.

Bu ziyaretin Guterres’in Kıbrıs sorunu ve UNFICYP hususunda, BM Güvenlik Konseyine yönelik raporları temelinde gerçekleşeceği ifade edildi.