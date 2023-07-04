Bayram tadında eğlence

Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da, Kurban Bayramının üçüncü gecesi sahne alan Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, kelimenin tam anlamıyla dinleyenlerine müzik ziyafeti sundu.

Sanatçı sahnede 2 saat boyunca seslendirdiği parçalarla Merit Lefkoşa Hotel’de bayramı sevincini ikiye katladı.

Salonu dolduran müzik severlere arka arkaya sevilen şarkılarının yanı sıra kendi performansını da sergileyen Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, dinleyicilerden bol bol alkış aldı.

Merit Lefkoşa’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı, herkesin bayramını kutlayıp hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

