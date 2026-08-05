Meclise gönderilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından incelendikten sonra Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve CHP Kurultayı sürecinde kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddia edildi.

Fezlekede, Veli Ağbaba'nın ise Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı ve Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak bir ihalenin şartnameye aykırı şekilde istediği şirkete verilmesini sağladığı öne sürüldü. Bu gerekçelerle her iki isim hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.

Soruşturmanın dayanağını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler oluşturuyor.

Dosya oylanacak

Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisini Özgür Özel'in talimatıyla aradığını ve CHP Genel Merkezi için bir milyon avro talep edildiğini iddia etmişti. Muhittin Böcek de ifadesinde, Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'da Ferdi Zeyrek'e yaklaşık 950 bin avro teslim ettiğini öne sürmüştü.

Soruşturma dosyasında ayrıca, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık ifadesinde, 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam bir milyon 200 bin lira verdiğini iddia ettiği bilgisi yer aldı.

Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından incelendikten sonra Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Dosya, Meclis'te Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarının tamamlanmasının ardından dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde oylanacak.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki iddialar, soruşturma makamlarının dosyasında yer alan suçlamalardan ibaret olup, yargı süreci devam ediyor. Her iki isim hakkında bu aşamada verilmiş kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

