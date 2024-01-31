Fiyatlar uçtu

Abdullah SUİÇMEZ

Havaların soğumasıyla beraber meyve-sebze fiyatları uçtu.

Soğuk havalarda seralarda üretimin zor olması ve ısıtma maliyetlerinin artması ürün fiyatlarını etkiledi.

Taze fasulye ve bezelyenin fiyatı 168 TL’ye çıkarken, domates kilosu 65 TL’den sebze reyonlarındaki yerini aldı.

Et, süt, yumurta, sebze-meyve derken temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar vatandaşı zorlarken, Diyalog Lefkoşa’daki marketlerden fiyat araştırması yaptı.

Buna göre; bazı ürünlerin dünkü fiyatları şöyleydi;

Taze Fasulye: 167.90 TL

Bezelye: 167.95 TL

Domates: 65.90 TL

Brokoli: 24.95 TL

Mor Sarma: 33.65 TL

Mor Soğan: 69.90 TL

Acı Biber: 81.25

Çeri Domates: 77.95 TL

Armut 68.75 TL

Elma: 49.90 TL

Ayva: 55.90 TL

Salatalık: 59.95 TL

Havuç: 31.90 TL

Nar: 39.90 TL

Siyah Patlıcan: 62.45 TL

Kolakas: 54 TL

Dolmalık Biber: 56.25 TL

Kapya Biber: 62.45 TL

Zencefil: 200 TL

Greyfurt: 26.45 TL

Portakal: 26.75 TL

Mandalina: 26.45 TL

Limon: 14.45 TL

Muz: 65.90 TL