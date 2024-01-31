Helal olsun

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta akıl almaz işler oluyor… Geçtiğimiz hafta içinde ‘ürün elimize kaldı” denilerek eylem yapan narenciye üreticilerine satış için önemli bir fırsat doğru. Kıbrıslı Rum tüccar 8 bin ton mandalina için yetkililere başvurup tüm yasal izinleri aldıktan sonra kendisine “kesim yapacak işçimiz yok” denildi.

Bunun üzerine Rum tüccar güneyden 9 kişi getirip, mandalinaları toplamaya başladı.

Gayretköy Muhtarı Serdar Ünal’ın yanı sıra 2 üretici daha sorgulandıktan sonra kesime gelen 9 işçi polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Kuzeye ‘turist olarak’ geçip, bahçede çalışmanın suç olduğu iddiasıyla bu işçiler için 7’şer gün tutukluluk emri verildi. Yaşanan bu gelişmenin, bazı bölge sakinlerinin şikayetinden kaynaklandığı belirtildi.

Tüccar eli boş döndü, üretici mağdur oldu

Elde edilen bilgilere göre; bir Kıbrıslı Rum tüccar, kuzeyden 8 bin ton mandalina almak için Gayretköy Muhtarı Serdal Ünal ile diğer üreticilerle görüştü.

Gayretköylü üreticiler, Rum tüccara, mandalinaları kesecek işçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Rum tüccar, güneyden kesim işçisi getirebileceğini söyleyerek, harekete geçti.

Güneyden gelen 9 kesim işçisi bahçelerde işe koyuldu ancak bunu gören bazı şahıslar, Rumların kuzeyde kesim yaptığını söyleyerek, şikayetçi oldu.

Rum işçiler, ülkeye turist vizesiyle geldikleri ve çalışma izni olmadan kesim yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

İşçiler önceki gün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Ticaret Odasından da izin alan Rum tüccar ise talep ettiği 8 bin ton ürünü alamadan güneye geri döndü.





Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 09:54