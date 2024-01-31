Hata tekrarlandı

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Barış Gücü’nün 60 yılda Ada’daki iki tarafa eşit davranmak ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulmak gibi temel görevlerini yerine getirmediği vurgulanarak, Güvenlik Konseyi’nin Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü’nün görev süresini uzatarak hatasını bir kez daha tekrarladığı kaydedildi.

Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin bir yıl süreyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının bugün kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığı 60’ıncı yılına ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, taraflar arasında yeni bir müzakere sürecinin başlaması için gerekli olan ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespiti için altı ayı aşmamak kaydıyla Kişisel Temsilci atanmasına Türk tarafının onay verdiği de hatırlatılarak, Kişisel Temsilciden beklentilerinin Kıbrıs meselesindeki yeni vizyonu kayda geçirmesi olduğu belirtildi.

“Faaliyetlerini meşru bir zeminde yürütmesi şarttır”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin bir yıl süreyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 2623 (2024) sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı 30 Ocak 2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararı ile oluşturulan Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığı 60’ıncı yılına ulaşmıştır. Barış Gücü bu süre içerisinde uygulamakla yükümlü olduğu Ada’daki iki tarafa eşit davranmak ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulmak gibi temel görevlerini yerine getirmemiştir. Ayrıca, ilgili tüm taraflarca sürdürülemez olarak kabul edilen statükonun koruyucusu konumuna gelmiştir.

Barış Gücü’nün bugüne kadar KKTC sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmesinin en büyük nedeni, alınan kararlara itirazlarımıza karşın makamlarımızın iyi niyetle işbirliği yapmasıdır. Güvenlik Konseyi, tarafımızın onayını almadan Barış Gücü’nün görev süresini uzatarak hatasını bir kez daha tekrarlamıştır. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenlik Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir. Barış Gücü’nün ülkemizdeki faaliyetlerini meşru bir zeminde yürütmesi şarttır.

Bugün Ada’daki tek gerçekçi çözüm, mevcut iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iyi komşuluk ilişkisi geliştirmelerinden geçmektedir. Gelinen aşamada, Ada’da kalıcı işbirliği ve istikrar ortamının sağlanması için BM Güvenlik Konseyi üyelerinin geçerliliğini yitirmiş Güvenlik Konseyi kararlarını gözden geçirmesi ve Ada’da kendi sınırları içinde iki ayrı halk ve iki ayrı devletin varlığına dayalı yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir.”

