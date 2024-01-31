Özlem duyulan dünyaya yapılan yolculuk 

Bu yazımda sizlere başka bir dünyadan sesleneceğim;

Bu alan evlatlarımızın özlem duyduğu ama ülkede çok ulaşamadığımız bir dünya. İlk önce kahramanımız Burak’tan bahsedeceğim.

Kendini yalnız kendi çocuklarına değil tüm çocuklara adamış. Kafası devamlı ne yenilik yaparım da Kuzey Kıbrıs’taki evlatlar, bundan faydalanır diye yatıp kalkıyor. Meritta ile bütünleşmiş adeta baba oğul olmuş. Gelin şimdi sizlerle Merit Park Hotel’in muhteşem köşesi olan çocuk kulübünü gezelim. Sonuçta burasının nasıl ayrı bir dünya olduğuna siz okurlarımın karar vermesini istiyorum.

“Mutlu ailelerin, mutlu çocukları olur”

Evlatları mutlu olan anne ve babalar, tatillerde konakladıkları otellerde huzurlu olmak isterler ve merakla akşam yemeğinde çocuklarının ne anlatacaklarını beklerler.

“Anneciğim ben bugün neler öğrendim?”

Sanat atölyesinde, kilden tabak yaparak, ilk el yapımı hediyemi getirdim. Ablası daha enteresan, tırmanma duvarında dağcılığa ilk adımını atarken unutulmaz anlar yaşamış. Belki de o ilerde profesyonel iyi bir dağ sporcusu olacak…

Aslında Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş’ı konuşturmak zor. O “İcraat Adamı”

Bakın sohbet esnasında neler çıktı. Bahçeyi geziyoruz.

7 ile 11 yaş arası 3 çocuk merakla Asya efsanelerine konu olmuş Koi balıklarını biberonlarla besliyorlar.

Bir an için hayal ediyorum. O yaşta ben olsam, bir balığı beslesem, ömür boyu bunu unutur muyum?

Yola devam edelim ve gelelim Mini kulübün ismini veren Carettalara, masum sevimli bakışları ile o kadar güzeller ki, ama bir o kadar da bizlere korku ile bakıyorlar. Ne yazık ki biz doğayı koruyamıyoruz. Geçtiğimiz hafta Merit Royal Diamond Hotel’de yaptığı konuşmada Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu’nun da söylediği gibi denizlere atıklar atarak onlara tuzaklar hazırlıyoruz.

İşte karşınızda yeni bir olay; Doğal Tarım Alanı

Hep düşünürüm bahçeli bir evim olsa ve çok sevdiğim karanfil çiçekleri ekebilsem. Burada çocuklar patates tarımından domatese kadar organik ürün nasıl yetiştirilir, onu öğreniyorlar. Mini kulüpte görevli personeller çocuklara tarım ilaçlarının zehir ile eşdeğer olduğunu anlatıyor ve dikkat edilmesi gereken tüm detayları aktarıyorlar.

Aslında bizi kapıda karşılayan ve bize mihmandarlığımızı yapan Burak’ın yarattığı karakteri anlatamadım. Şimdi bizi uğurlarken bundan bahsedeceğim. Çocuk Kulübüne ismini veren Meritta genç bir deniz kaplumbağasıdır. Dostları Adalım ve Potin ile birlikte deniz canlılarının yaşam haklarını savunuyorlar. Ve çocuklara da örnek olup çalışmalarına dahil ediyorlar. Ne kadar önemli değil mi?

Genellikle otellerin mini kulüpleri halı kaplamalı, tahta masa ve üç dört oyuncak ile Mickey Mouse filmi gösteren bir yapıdan ibarettir. Merit Park Hotel, bu konuda bir devrim yaratarak çocuğu tabiatın içine nüfuz ettirip ufkunu açıyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 09:22