Sevenlerini çok üzdü

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, Ferdi Zeyrek'in 17.05’te kalbinin durması sonucu yaşam mücadelesini kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı. Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.

KKTC’den de mesaj yayımlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı KKTC’de de derin üzüntüye neden olurken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ehürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da başsağlığı mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Elim bir kaza sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Başbakan Ünal Üstel: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i geçirdiği elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kattıklarıyla sadece şehrin değil, aynı zamanda belediyecilik anlayışının da sembol isimlerinden biri olmuştur. Manisa'ya verdiği hizmetleriyle hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, kıymetli Manisalı kardeşlerime ve yaslı ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

CTP lideri Tufan Erhürman: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Zeyrek'in ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve başta Sn. Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim.”

