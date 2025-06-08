Talep yüzde 25 arttı

Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilinde yoğun talep aldı. Özellikle seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Geçen yıla göre bu bayramda talepte yüzde 25 oranında bir artış yaşandığı belirtildi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü tura çıkmak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri 7 gün boyunca adada olmayı tercih ederken kimleri de 2 gece 3 günlük tatil paketlerini tercih etti. Adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapıda vize ücreti için 80 avro, gidiş dönüş bileti için 50 avro öderken 710 TL ise harç ücreti veriyor. İstanbul'dan kapıda vize uygulaması ile Sakız Adası'na gitmek için gelen Özge Güler (40) ise "Sakız Adası'na ilk kez gideceğim. Merak ettiğim bir yer ayrıca kapıda vize ile çok daha az evrakla işlerimizi kolaylaştırdık. Eğer beğenirsek daha sonra tekrar ziyaret edebiliriz. Şu an fiyatlar da uygun. Bayram tatilimizi orada geçirmek istedik" dedi.

