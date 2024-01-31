Görevi ‘uzlaştırma’

Haber: ANIL IŞIK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, dün önce Rum lider Nikos Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Tatar-Holguín görüşmesi, saat 11.30’da başladı.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede Holguín’a, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart eşlik etti.

Tatar ile Cuéllar’ın görüşmesi saat 13.30 sıralarında sona erdi.

Holgiun, Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılmadan önce basına kısa bir açıklama yaptı.

Cuéllar: Çok iyi bir görüşme yaptık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile “çok iyi” bir görüşme yaptıklarını ifade eden Cuéllar , Genel Sekreter’in kendisini Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamasının ardından Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, ortak bir zemin bulunması için elimden geleni yapmaya çalışacağını söyledi.

Cuéllar “Burada yapacağım; buradaki insanları, sivil toplumu dinleyeceğim, insanların gerçekten ne istediğini dinleyeceğim. Kolombiya’da müdahil olduğum barış sürecinden sonra öğrendiğim en önemli şey dinlemek idi. Ama sadece liderleri değil, insanları ve sivil toplumu da dinlememiz gerekiyor” dedi.

Cuéllar, liderlerin ortak zemin bulmasına yardımcı olmak, bunu kolaylaştırmak için burada olduklarını belirterek, “Bunu yapmaktan çok mutluyum. Liderlerin geçmişteki çabalarını takdirle karşılıyorum. Artık geleceği düşünmeliyiz” dedi.

Tatar: Kıbrıs sorununu anlattım

Cumhurbaşkanı Tatar da Cuéllar ile “güzel” bir toplantı yaptıklarını belirterek, “heyetlerarası bu görüşmede daha fazla kendisinin konuştuğunu, söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cuéllar ile görüşmesinde, “1960 anlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının da var olduğunu ancak 1963’te Kıbrıs Türk halkının acımasız saldırılarla maruz kaldığını, 11 yıl tecrit altında yaşadığını ve çok mağduriyete uğradığını anlattığını” söyledi. Tatar, 1974’de yaşananları ve Rumların Yunanistan'la birleşip, bir Helen dünyası yaratmak için yaptıklarını anlattığını kaydetti.

Görüşmede, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'yla adaya barış geldiğini, bu yıl 20 Temmuz’un 50’nci yılının kutlanacağını söylediğini ifade eden Tatar, " Cuéllar’e, Kıbrıs meselesinin, bazılarının ifade ettiği gibi 50 yıl değil, 60 yıldır süre gelen bir meseledir. Kıbrıs Türk halkının hala insan hakları ve uluslararası camianın değerleriyle çelişen ambargolara, izolasyonlara ve ciddi kısıtlamalara maruz kaldığını, bu uygulamalara karşı bir mücadele içerisinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığını anlattım" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmesinde son günlerdeki dava meselesine de değinerek, “Kıbrıs meselesinin, iki yapının, iki devletin bir mücadelesi olduğunu ama kişisele kadar indirerek, şu tarihte bir Rum malı üzerinden bizim insanlarımızı tedirgin etmenin hiçbir anlamı olmadığını, hiçbir gerekçesi olamayacağını anlattım. Burada artık ayrı bir yapı var, ayrı bir otorite var. 50 yıldır bu meseleler bu şekilde yürütülmektedir. Burada Taşınmaz Mal Komisyonu var. Buna benzer olayları ayrıntılarıyla anlattım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer ortak zemin aramaya geldiyse, Sayın Kişisel Temsilcinin mutlak surette bütün bunlarla ilgili olarak da bazı düşüncelerin olması gerekiyor” dedi.

Hristodulidis’le görüştü

Cuellar dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Habere göre, görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı çıkışında açıklamada bulunan Cuellar “Kıbrıs sorununa iyi bir çözüm bulunması için elinden geleni yapacağı” mesajını verdi.