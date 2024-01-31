Daha da artacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, yabancı şahıslara sahte ön çalışma izni çıkaran şebeke ile ilgili olarak tutuklu sayısı 3 oldu. Mesele ile ilgili olarak, Moustafa Mia, Muhammad Alamin ve Sah Alom isimli zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlıların evinde ilk olarak 10 tane sahte ön çalışma izin formu bulunduğu, ama cep telefonlarında yapılan incelemede, bir çok sahte ön çalışma izin formu tespit edildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Ercan’da ortaya çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Moustafa Mia’nın, 2023 ile 2024 yılları arasında, 3 kişi adına sahtelediği çalışma ön izin formunu, Muhammad Alamin’e gönderdiğini ve 3 kişi adına çıkarılan sahte ön çalışma izin belgesinden, sahtekarlıkla 600 dolar para temin edildiğini söyledi. Polis, 26 Ocak’ta, Ercan Havalimanı’ndan, sahtelenmiş ön çalışma izniyle giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şahsın tespit edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, şahısların beyanı üzerine, Muhammad Alamin’in Ercan Havalimanı’na çağrılarak izahat istendiğini bildirdi. Polis, zanlı Alamin’in, zanlı Moustafa Mia’nın konu belgeleri kendisine verdiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, zanlıların evinde yapılan arama sonucunda, toplamda 10 adet sahtelenmiş ön çalışma izin formu tespit edildiğini açıkladı. Polis, ev içerisinde, ayrı ayrı zarflarda, 17 bin 160 TL, 27 bin 640 TL ve 300 dolar nakit paraların da bulunarak emare alındığını bildirdi.

Cep telefonlarında çok sayıda sahte izin formu bulundu

Sah Alom’un da mesele kapsamında tutuklandığını anımsatan polis, zanlıların cep telefonlarının incelendiğini ve bir birleriyle olan mesajlaşmalarında, çok sayıda sahte çalışma ön izin formu tespit edildiğini açıkladı. Polis, konu sahte izin belgelerinin çıktısının alınarak Muhaceret Dairesine gönderilip inceleneceğini belirtti. Mesele kapsamında şu an aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu bildiren polis, ilerleyen günlerde zanlı sayısının kuvvetle muhtemel artacağını da aktararak, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.