Benzeri yok

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı eski Sekreteri Remziye Seven ile güzellik uzmanı Anastasia Morozova tutuklandı. Anastasia’nın, bir gün içinde Hemşirelik Fakültesi’nden mezun edildiği ve kendisine diploma verildiği öğrenildi.

Şikayet üzerine Anastasia’nın evine giden polis kapıyı çalınca eşiyle karşılaştı. Eşi; Anastasia’nın çarşıya gittiğini söylese de buna inanmayan polis evde arama yaptı. Elbise dolabına saklanan Anastasia, daha sonra diplomasını saklaması için komşuya verdiğini söyledi. Güzelyurt’taki üniversitenin, bir günde diploma verdiği Anastasia ile ayda 20 bin TL maaşla hemşirelik anlaşması imzaladığı da iddia edildi.

Bir günde 67 dersten geçti sayıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Morozova hakkındaki olguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerden zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair şikayet aldıklarını söyledi.

Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, eşinin kapıyı açtığını zanlının alışverişe gittiği yönünde beyanda bulunduğunu açıkladı. Polis, evde yapılan aramada zanlının elbise dolabına gizlenmiş bir şekilde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Elbise dolabına saklandı

Polis, evde yapılan aramada diploma veya transkript bulamadıklarını belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydeden polis, yapılan araştırmada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesiyle ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaşma yaptığını tespit ettiklerini aktardı.

Polis, zanlının hem herhangi bir hastaya müdahale edip etmediği hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılabilmesi için aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Seven 3 gün tutuklu kalacak

Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan Seven hakkında da 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Bussines Administration Lisans bölümüne kaydının yapıldığı, 4 yıl öğrenim görmüş gibi 19 Haziran 2023 tarihinde sahte ders notu verilmek suretiyle aynı gün lisans seviyesinde mezun edildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024, 10:05