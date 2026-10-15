Okullar tatil edildi

İstanbul’da etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü, araçların sular altında kaldığı ve bazı araçların sel sularıyla sürüklendiği kentte, vatandaşlar mahsur kaldı. Hastane, metro istasyonları, alt geçitler ve otoparklar da su baskınlarından etkilendi. Yağışların sürmesi beklendiğinden bugün il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilik 8 bin personeli görevlendirdi

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kent genelindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulurken, 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi. Özellikle saat 17.00’den sonra kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.11’de yüzde 89’a ulaşan yoğunluk, saat 20.05’te yüzde 81 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Uzunçayır’da başlayan trafik sıkışıklığı Kartal’a kadar uzandı. Karşı yönde ise Pendik’ten Avrasya Tüneli’ne kadar yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu’nda Kurtköy mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe’den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri’ne kadar devam etti. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine bağlanan yollarda da araçlar ilerlemekte zorlandı. Şile Otoyolu ve Altunizade’de de trafik sıkışıklığı yaşandı.

Sel suları araçları sürükledi

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su seviyesi yükseldi. Park halindeki çok sayıda araç su altında kalırken bazı araçlar sel sularının etkisiyle sürüklendi. Araçların suyla kaplanan yolda sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Merter Metro İstasyonu yakınlarında da su baskını meydana geldi. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli bölgeye taşındı.

Yağış sırasında bir İETT otobüsü ile bazı araçlar da su altında kalarak mahsur kaldı. Suların yükselmesi üzerine vatandaşlar otobüsün ve araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sel sularının araçları sürüklediği ve vatandaşların araçların üzerinde beklediği anlar görüntülere yansıdı.

Alt geçitler ve metro istasyonları su altında kaldı

Sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’daki metro istasyonları ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda ulaşım aksarken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bahçelievler’deki Turgut Özal Alt Geçidi’ni su bastı. Alt geçitte aracıyla mahsur kalan kadın sürücü, araçtan güçlükle çıktıktan sonra iş makinesiyle kurtarıldı. Aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Bodrum katlarını su bastı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta bulunan üç katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Dairede yaşayan beş kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, bodrum katta mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde de bir binanın bodrum katını su bastı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edilerek müdahalede bulundu.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak’taki bir binanın bodrum katı da su baskınından etkilendi. Büyükçekmece Anadolu Lisesi’nin bahçe girişinde oluşan su birikintileri nedeniyle öğrenciler okula giriş ve çıkışta zorlandı. Öğrenciler, bankları yan yana dizerek üzerlerinden yürümek zorunda kaldı.

Okulun istinat duvarı çöktü, hastaneyi su bastı

Eski Habibler Mahallesi’nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu’nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin dersliklerde olduğu, okul bahçesinin ise boş bulunduğu öğrenildi.

Sağanağın etkili olduğu bölgelerden biri de Sarıyer’in Çayırbaşı mevkisi oldu. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni su basarken, hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026, 10:15