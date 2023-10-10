Arslan’ın hesabı tutmadı

Lefkoşa’daki bir pansiyon odasında birlikte kaldığı iş arkadaşlarının parasını çalıp, soygun süsü vermeye çalışan Arslan Mahmut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının arkadaşlarından çaldığı paranın büyük bir kısmının bulunduğu ancak 4 bin 700 TL’nin kayıp olduğu belirtildi.

Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra odayı dağıttığını, polise gelerek, 300 Euro parasının çalındığına dair ifade verdiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yalan beyan verdiğinin, paraları kendisinin çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının çaldığı paraları sakladığı yeri söylediğini açıkladı. Polis, çalınan paralardan 200 Euro ile 20 bin 300 TL’nin bulunduğunu, 4 bin 700 TL’nin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.