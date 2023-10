‘Barış diliyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Hizbullah’ın, İsrail’de giriştiği kanlı saldırı sonrasında bölgede yaşanan gerilim, adanın her iki kesiminde endişeyle izleniyor. Savaşların yerini barışın almasını dileyen KKTC vatandaşları “Türkiye bizim güvenliğimizi sağladığı için şanslıyız” diyor.

Ne dediler…?

Mehmet Coşkun

“Ortadoğu’da yine savaş var ve gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Savaşların olmasını insanların ölmesini istemiyoruz ancak devler dans ediyor çimenler eziliyor. Bu gelişmelerle birlikte Kıbrıs’ta güvenlik önemlidir. Allah muhafaza bizler de bu savaşlarda tehlikedeyiz. Hatırlıyorsunuz bir zaman ülkemize füze düşmüş ve panik yaratmıştı. En güzel güvenlik önlemi barışın dünyada sağlanmasıdır.”

Yıltan Hüdasoy

“ Ortadoğu’da yine savaş var ve bunu üzülerek takip ediyoruz. Bu gelişmelerle birlikte ülkemizde de güvenliğin önemli olduğunu ancak ne kadar güvende olduğumuz tartışmalıdır. Ortadoğu’da yaşananlar neticesinde ne kadar güvende olduğumuzu bilemiyoruz.”

Osman Tozan

“ Savaşlar istemediğimiz olaylar olsa da maalesef yaşanıyor ve üzülüyoruz. Ortadoğu’da yaşananlarla birlikte KKTC’de de güvende olup olmadığımız endişesi yaşıyoruz. Ümit ederim ki taraflar aralarında uzlaşır ve insanlar ölmez.”

Salih Ünlüsoy

“Ortadoğu’da yaşanan savaşı endişeyle takip ediyorum. Savaşlar istemediğimiz durumlar olsa da maalesef Ortadoğu’da insanlar ölüyor. İsteğimiz dünyada barışın sağlanmasıdır. Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle birlikte ülkemizin de güvenlik önemi daha bir büyüyor ancak burada Türkiye Cumhuriyetinin güvencesinde olduğumuz için pek bir endişe yaşamıyorum. Ben 1954- 1963 ve 1974 savaşlarını yaşamıştım ancak o zamandan bu zamana çok şey değişti en önemlisi de Türkiye yanımızda olduğu için şanslıyız.”

İbrahim Şitil

“Ortadoğu’da yine savaş var ve oradaki gelişmeleri haberlerden izliyorum. Kötü şeyler oluyor ve umarım en kısa sürede taraflar sağduyulu davranır ve hepimiz bir rahat nefes alırız. Yaşananlar sonucunda Kıbrıs’ta güvenlik daha da önem kazanıyor. Şu an KKTC’de her yerden insan yaşıyor ve toplumsal olaylara yer vermemek adına burada daha fazla güvenlik önlemi almakta fayda olacaktır.”

Münür Büyükpınar

“Ortadoğu’da yaşanan savaşın gelişmelerini takip ediyorum. Gönül isterdi ki savaşlar yaşanmasın ancak olanları üzülerek takip ediyoruz. Hiçbir şey savaşla kazanmaz; masada başlar masada biter. Ortadoğu’da yaşananlardan sonra Kıbrıs’ta güvenlik daha da arttırılmalıdır, çünkü hem güvenlikte bir boşluk var ayrıca Kıbrıs’a bir mülteci akını yaşanabilir. Bu konuda ciddi bir önlem alınması gerekiyor.”

Sinan Esendal

“Ortadoğu’da yaşananların gelişmelerini Diyalog TV’den izliyorum. Amerika’nın desteğini alan İsrail büyük haksızlıklar yapıyor. Yaşananlar karşısında Kıbrıs’ta güvenlik açısından Türkiye’nin tutumu da önemlidir. Bizler de bir noktada tehlikede olabilir ve bu konuda önlemler alınmalıdır.”

Faruk Karademir

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Müslümanlar birlik olmazsa bu tür savaşlar daha fazla yaşanacak. Yarın bir gün bu füzeler hep başımızın üzerinden geçecek ve bu bağlamda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”