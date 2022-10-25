10 gün sonra yürürlükte

Çeşitli nedenlerden dolay kaçak duruma düşen yabancıları kayıt altına almaya yönelik hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı oybirliğiyle Meclis’ten geçti. Yasa çalışması, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 10 gün içinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre, ülkede izinsiz bulunan yabancı uyruklu kişiler bir asgari ücret ödeyerek, aftan yararlanabilecek. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, aftan yaklaşık 5 bin kişinin yaralanabileceğini düşündüklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Mecliste yaptığı konuşmada yasanın oy birliğiyle geçecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Öztürkler, aftan 4 Kasım 2021 ve 31 Ocak 4 bin 167 kişi yararlandığını ve sisteme girebilmesini talep ettiğini bundan da yaklaşık 5 bin kişinin yaralanabileceğini düşündüklerini söyledi. Amaçlarının ülkede olanların kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Öztürkler, tüzüğün elverdiği şekilde ülkeye girişlerin düzenlenmesi ve ciddi denetim getirilmesinin sağlanacağını kaydetti. Çok ciddi yazılımlarla ülkeye girişlerin daha kontrollü yapılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öztürkler, komite çalışmalarına katkı koyanlara ve ana muhalefet partisindeki arkadaşlarının yaptığı önerilerle düzeltmeye gittiklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Alışkanlık haline gelmemeli

CTP Milletvekili Ongun Talat, af uygulamalarının istisna görülmesi gerektiğini söyledi. Alışkanlık haline gelmemesi için bir önceki aftan yararlananların artık bu aftan yararlanamaması gerektiği konusunun önemine dikkat çeken Talat, bu konuya insani yaklaştıklarını ve yapıcı yaklaştıklarını kaydetti. TP Milletvekili Devrim Barçın da, yasaya oylarının olumlu olduğunu söyledi. Bir önceki aftan yararlananların bu aftan yararlanamayacak olmasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, bu afların alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi. HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkedeki kayıt dışılığın alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Ülkeye girişlerin farklı koşulları olduğunu anlatan Baybars, ülkeye kayıt dışı gelerek yaşayanların büyük bir kısmının turist vizesiyle adaya geldiğini ve gelen insanlara sürekli af çıkarılmasının doğru olmadığını kaydetti. Ülkeye ne amaçla gelindiğinin beyan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Baybars, turist olarak gelen kişilerin ülkede kalmak için gelmediğini, bu amaçla ülkeye gelenlere af çıkarılmasının süreklilik haline gelmesinin ülkede kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüldü ve oylandı. Daha sonra tasarının bütünü görüşüldü ve tasarı 31 kabul, 1 de çekimser oyla ve oy birliğiyle kabul edildi.