Salamis Harabeleri insan akınına uğradı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali çerçevesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına tarihi Salamis Antik Tiyatro’da Levent Yüksel konseri gerçekleştirildi.

Salamis Antik Tiyatro’da yer alan konsere binlerce kişi katıldı.

İlk olarak sevilen sanatçı Şirin sahne aldı, sanatçının konserinin ardından konuşmalar yapıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “bugün tam 565 gün oldu biz adalet istiyoruz, çocuklarımızı öldürdüler cezasını çekecekler, bugün burada olmak bizim için çok zor en son buraya çocuklarımızla gelmiştik” ifadelerini kullandı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen konsere yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konserde yaptığı konuşmada, “ Şampiyon Melekler her zaman kalbimizde olacak adaletin sağlanabilmesi için liderlik eden Ruşen Karakaya’ya da teşekkür ederim” dedi.

Basın toplantısında açıklandığı doğrultusunda gelirin yarısı derneğe verilecek.



Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 09:59