‘Gerekli adımları atacağız’

Başbakan Ünal Üstel, ekonomiye ağırlık vereceklerini, halkın alım gücünü yükselteceklerini belirtti. Üstel, “Atacağımız adımlarla, piyasadaki pahalılığın önüne geçeceğiz” dedi.

Üstel, elektrik konusunu bitirilmesi gereken sorunların en başına koyduklarını vurgulayarak, ulaşım ve sağlık alanında da yapılacaklardan bahsetti.

Üstel, "Elektrik konusunu bitirilmesi gereken sorunların en başına koyduk" dedi.

Kara yollarındaki sorunları çözmek için de zaten devrede olduklarını vurgulayan Üstel, "Sağlıkta 3 yeni hastane projemiz başladı. Bitireceğiz. Gençlerimiz için çok büyük projelerimiz var. Gerçekleştireceğiz. Biz icraatcı bir hükümetiz. İş yapıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstikrarla yolumuza devam edeceğiz

Başbakan Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UBP kurultayı, ekonomi ve elektrikle ilgili konulara değindi.

“Büyük UBP'nin büyük kurultayına artık sayılı günler kaldı” ifadesini kullanan Üstel, şunları belirtti:

Üyelerimizde büyük bir coşku var. Örgütlerimizde demokrasi şöleni söylemimize uygun olarak muhteşem bir hareketlilik ve heyecan var. Partililerimiz, bir araya geliyor kucaklaşıyor ve partilerine sahip çıkıyorlar. Bu muhteşem tablo bize gelecekteki zaferlerin müjdesini daha bugünden veriyor.

Her zaman dile getiriyorum. Biz büyük bir parti olmanın yanında büyük de bir aileyiz. Kurultaylar yaşanması gereken süreçler. Elbette bu süreç de UBP'nin zaferi ile noktalanacak ve önümüze bakacağız. İktidarda ve İstikrarla yolumuza devam edeceğiz.”

Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz

Projeleri hayata geçireceklerini, ekonomiye ağırlık vereceklerini, halkın alım gücünü yükselteceklerini dile getiren Üstel, şöyle devam etti:

“Atacağımız adımlarla, piyasadaki pahalılığın da önüne geçeceğiz. 40 yılı aşkın süredir devam eden enerji sorunumuzu artık bitirmenin zamanı geldi. Gerekli ilk adımları attık, şimdi bunları gerçekleştirmek için çalışacağız. Elektrik konusunu bitirilmesi gereken sorunların en başına koyduk. Açılmaz denen havalimanını açtığımız gibi, yapılmaz denen yerel yönetimler reformunu yaptığımız gibi, bitmez denen Alsancak yolunu bitirdiğimiz gibi bunu da bitireceğiz.

Kara yollarındaki sorunlarımızı çözmek için zaten devredeyiz. 3 proje tamamladık. Şimdi sıra 5 yeni projeyi tamamlamaya geldi. Bunları da bitireceğiz. Sağlıkta 3 yeni hastane projemiz başladı. Bitireceğiz. Gençlerimiz için çok büyük projelerimiz var. Gerçekleştireceğiz. Biz icraatçı bir hükümetiz. İş yapıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözüne inanıyoruz.”

“Güçlü iktidarımızı 2027 yılına kadar sürdürelim”

“Bu ülkede çoktan bitmesi gereken ancak istikrarsız siyasi dönemler yüzünden tamamlanamayan pek çok proje var. Türkiye ile kurduğumuz karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerimizin de katkısı ile bazılarını bitirdik, geriye kalanların bitirilmesi için projeleri yeniden başlattık. Size buradan açıkça söz veriyorum. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelikli tüm projeleri bitireceğiz. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güçlü iktidarımızı 2027 yılına kadar sürdürelim.”

Üstel, “Çok daha güzel, çok daha güçlü, refahın yükseldiği, sıkıntıların aşıldığı, projelerin tek tek bitirildiği yarınlar bizi bekliyor” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

