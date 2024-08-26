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İncir 200 lira

Lefkoşa açık pazarda meyve fiyatları yine havada uçtu

İncir 200 lira
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Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda incir 200 liradan alıcı beklerken,  kivi kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Nar ve üzüm 130, şeftali 80 liradan tezgaha konulurken, muz 50 liradan satıldı. Pazarda börülce kilosu 170 lirayla pahalı ürünler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta kilosu 80 liradan satılan limon bu hafta 60 liradan alıcı bekledi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
İncir: 200 TL
Börülce: 170 TL
Kivi: 150 TL
Üzüm: 130 TL
Barbunya: 120 TL
Bamya:100 TL
Domates: 80 TL
Şeftali: 80 TL
Armut: 80 TL
Limon: 60 TL
Muz: 50 TL 
Patates: 50 TL
Soğan:40 TL
Salatalık: 35 TL

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YORUMLAR
Omorfo
Omorfo - 4 saat Önce

Madem 200 ödeyip satın alabilen var fiyatı neden 200 yapmayım. Nasıl olsa çok fiyat çok vergi kontrol mekanizması da yok. Bas fiyatı gitsin. Hiçkimse almasa ruma satarım.

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Ülke domuz çifligi gibi insan kaynıyor. Arz talep fiyat belirliyor. Dün anamı pazara göturdüm. Bu fiyatlar,
dökuntü ürün fiyatlarıdır. Gerçekler biraz üstüdür.

Türkish Power
Türkish Power - 1 saat Önce

Palikarya baban bu fiyatlara ne diyor bre kolpacı

Doğru Söz
Doğru Söz @Türkish Power - 8 dakika Önce

Seni RTE saksocusu seni... belki ki başka sakso çektiklerin da var. Yoksa bitik RTE'den doyanazsın.

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