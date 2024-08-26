İncir 200 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda incir 200 liradan alıcı beklerken, kivi kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Nar ve üzüm 130, şeftali 80 liradan tezgaha konulurken, muz 50 liradan satıldı. Pazarda börülce kilosu 170 lirayla pahalı ürünler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta kilosu 80 liradan satılan limon bu hafta 60 liradan alıcı bekledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 200 TL

Börülce: 170 TL

Kivi: 150 TL

Üzüm: 130 TL

Barbunya: 120 TL

Bamya:100 TL

Domates: 80 TL

Şeftali: 80 TL

Armut: 80 TL

Limon: 60 TL

Muz: 50 TL

Patates: 50 TL

Soğan:40 TL

Salatalık: 35 TL