Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında dünyanın dört bir yanında anıldı. Avustralya'dan Azerbaycan'a, Yunanistan'dan Pakistan'a birçok büyükelçiliğimizde Atatürk'ün vefatının 83. yılı için anma töreni düzenlendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Adana'da Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, okulun bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir' sözünün koreografisini oluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla, Bursa’da da tören düzenlendi. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu.



Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te İzmir'de hayat adeta durdu, vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.Bolu’da Anıt Park’ta tören düzenlendi. Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Muğla’da Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.